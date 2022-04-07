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Ekonomi Gemlik Belediye Başkanı CHPli Mehmet Uğur Sertaslan TOGG milli falan değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan: TOGG milli falan değil

Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u hedef alarak, 'milli olmadığını' öne sürdü. Tanıtımı sırasında otomobille çektiği fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan Sertaslan, Gemlik Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "TOGG AK Parti’nin projesidir. Milli falan değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Gemlik Belediye Başkanı CHPli Mehmet Uğur Sertaslan: TOGG milli falan değil
​Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürerken, otomobil Gemlik Belediye Meclisi'nin gündemine geldi.

CHP'Lİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI: TOGG MİLLİ DEĞİL

Mecliste açıklamalar yapan Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, skandal ifadeler kullanarak, TOGG'un 'milli olmadığını' öne sürdü.

Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan: TOGG milli falan değil
OYNAT 00:29
Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan: TOGG milli falan değil
Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u hedef alarak, 'milli olmadığını' öne sürdü. Tanıtımı sırasında otomobille çektiği fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan Sertaslan, Gemlik Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'TOGG AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil' ifadelerini kullandı.

Sertaslan'ın, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. CHP'yi İYİ Parti'yi sahiplenmeyen TOGG’u ben sahiplenmem. TOGG’un resmini yapacakmışız, AK Parti’nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Skandal sözlerin infiale neden olmasının ardından Sertaslan'ın, TOGG'un tanıtımı sırasında çektirdiği fotoğraflar gündem oldu.

TOGG paylaştı: Gemlik üretim tesisindeki çalışmalar son hızıyla devam ediyor
OYNAT 01:00
TOGG paylaştı: Gemlik üretim tesisindeki çalışmalar son hızıyla devam ediyor
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor. TOGG'un sosyal medya hesabından, üretim tesisindeki çalışmalar hızlandırılmış bir şekilde paylaşıldı. Temel atıldığı ilk günden bugüne üretim tesisindeki gelişimi gösteren videolu paylaşıma, 'Başladığından beri 1,5 milyondan fazla kişinin izlediği #HeyeCanlı yayınını biraz hızlandırdık.' notu düşüldü.

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