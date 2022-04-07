Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan: TOGG milli falan değil
Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u hedef alarak, 'milli olmadığını' öne sürdü. Tanıtımı sırasında otomobille çektiği fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan Sertaslan, Gemlik Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "TOGG AK Parti’nin projesidir. Milli falan değil" ifadelerini kullandı.
Sertaslan'ın, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. CHP'yi İYİ Parti'yi sahiplenmeyen TOGG’u ben sahiplenmem. TOGG’un resmini yapacakmışız, AK Parti’nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.
Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.
FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA YANSIDI
Skandal sözlerin infiale neden olmasının ardından Sertaslan'ın, TOGG'un tanıtımı sırasında çektirdiği fotoğraflar gündem oldu.