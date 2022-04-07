Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan: TOGG milli falan değil

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürerken, otomobil Gemlik Belediye Meclisi'nin gündemine geldi.

CHP'Lİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI: TOGG MİLLİ DEĞİL

Mecliste açıklamalar yapan Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, skandal ifadeler kullanarak, TOGG'un 'milli olmadığını' öne sürdü.

Sertaslan'ın, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. CHP'yi İYİ Parti'yi sahiplenmeyen TOGG’u ben sahiplenmem. TOGG’un resmini yapacakmışız, AK Parti’nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Skandal sözlerin infiale neden olmasının ardından Sertaslan'ın, TOGG'un tanıtımı sırasında çektirdiği fotoğraflar gündem oldu.

REKLAM