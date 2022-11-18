Ekonomi Getirden Avrupada kritik iş birliği Ürün portföyünün tamamını entegre edecek
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Getir’den Avrupa’da kritik iş birliği: Ürün portföyünün tamamını entegre edecek

Getir, dünyanın önde gelen yemek teslimatı şirketlerinden Just Eat Takeaway.com ile Avrupa’da iş birliğine gitti. Bu iş birliği ile Getir ürün portföyünün tamamı yemek teslimatı şirketi çatısı altındaki uygulamalara entegre olacak.

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Haber Merkezi İHA
Getir’den Avrupa’da kritik iş birliği: Ürün portföyünün tamamını entegre edecek
Foto/arşiv

Market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, dünyanın önde gelen yemek teslimatı girişimlerinden Just Eat Takeaway.com ile Avrupa çapında bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, şirketin ürün portföyünün tamamı yemek teslimatı şirketi kapsamındaki uygulamalara entegre edilecek ve Getir ürünlerini sipariş eden tüketicilerin teslimatı Getir kuryeleri tarafından yapılacak.

Gelecek hafta Almanya’da başlayacak iş birliği ile Getir’in yaklaşık 2 bin ürünü, yemek teslimatı şirketinin Almanya’daki cep telefonu uygulamasında ve internet sitesinde satışa sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ise İngiltere’de, İspanya’da, İtalya’da ve Fransa’da da hayata geçecek.

“Dakikalar içinde market ürünleri teslimatının öncüsü olarak, Avrupa’da önemli bir pazar konumuna sahip Just Eat Takeaway.com gibi güçlü bir iş ortağı ile çalışacağımız için mutluyuz,” açıklamasını yapan Getir Avrupa Bölge Genel Müdürü Turancan Salur, “İki güçlü uluslararası markanın iş birliği her iki taraf için de birçok fırsat sunuyor: Şirketin müşterileri çok daha geniş bir ürün yelpazesinden seçim yapma imkanına kavuşacak. Şirketimiz de daha büyük bir tüketici tabanına erişerek, Avrupa çapındaki büyümesini sürdürecek” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın market sektöründeki ilk decacorn’larından olan şirket, bugün itibarıyla üç kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Geçen yıl ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetlerine kısa sürede Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’i de ekledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD pazarına giriş yapan şirket, şu anda Türkiye’nin 81 iline ek olarak yurt dışında 48 şehirde faaliyetlerini sürdürüyor.

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