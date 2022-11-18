Bakan Kurum: Devletimiz Şırnak’ı ayağa kaldırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan imar ve ihya çalışmalarıyla önemli bir dönüşüm sağlanan ilde 10 bin 155 konut, 738 iş yeri, 18 okul ve 9 cami yapıldı.
Bakan Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şehrin baştan aşağı yenilendiği vurgusu yapıldı. Kurum, “Devletimiz Şırnak’ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak’ı ayağa kaldırdı. 10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik” dedi.
Devletimiz Şırnak’ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı,
Şırnak’ı AYAĞA KALDIRDI!
10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden
İMAR ettik.
İNŞA ettik.
İHYA ettik.
Hizmetlerimiz güzel Şırnak’ımıza bir başka yakıştı. 🧿 pic.twitter.com/Xf7RshQacR
Devletimiz Şırnak’ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı,
Bakanlığın Şırnak’ta yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Çukur eylemleri sırasında ilimizin hemen hemen merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı ve virane bir şehir haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu süreç içerisinde her şeyiyle ve bütün imkanlarıyla beraber ilimize geldiler ve ilimizde konutları yıkılan vatandaşlara konut, iş yerleri yıkılan vatandaşlara iş yeri yaptılar” dedi.