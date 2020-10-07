Giresun'daki afetzede çiftçilere devletten hayvan desteği: Mağduriyetler giderildi
Giresun'da ağustos ayında etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Son olarak bakanlık, afetten etkilenen çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile arılı kovan dağıtılarak mağduriyetlerinin giderildiği duyurdu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos başta olmak üzere 2020 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Yetiştiricilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için "Giresun İlinde Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesinin hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğu ve onaylandığı ifade edilen açıklamada, 51 çiftçiye 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 30 baş karayaka ırkı damızlık dişi koyun ve 784 Kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı yapıldığı kaydedildi.
Üç yıl boyunca takip edilecek
Proje kapsamında temin edilen hayvanların 6 aylık dönemler halinde 3 yıl süreyle takip edileceği, bu süre zarfında proje yararlanıcısı yetiştiricilerin hayvanlarını satamayacağı belirtilen açıklamada, olası hayvan kayıplarının ise yetiştiriciler tarafından yaptırılan hayvan hayat sigortası sayesinde TARSİM tarafından karşılanacağına işaret edildi.
Açıklamada, proje sayesinde, Giresun'da yaşanan doğal afetler nedeniyle meydana gelen büyükbaş, küçükbaş ve arılı kovan kayıplarının tamamının karşılandığı, afetzede yetiştiricilerinin mağduriyetlerinin giderildiği vurgulandı.