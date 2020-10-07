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Ekonomi Giresundaki afetzede çiftçilere devletten hayvan desteği Mağduriyetler giderildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Giresun'daki afetzede çiftçilere devletten hayvan desteği: Mağduriyetler giderildi

Giresun'da ağustos ayında etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Son olarak bakanlık, afetten etkilenen çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile arılı kovan dağıtılarak mağduriyetlerinin giderildiği duyurdu.

Haber Merkezi AA
Giresun'daki afetzede çiftçilere devletten hayvan desteği.
Giresun'daki afetzede çiftçilere devletten hayvan desteği.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos başta olmak üzere 2020 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Yetiştiricilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için "Giresun İlinde Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesinin hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğu ve onaylandığı ifade edilen açıklamada, 51 çiftçiye 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 30 baş karayaka ırkı damızlık dişi koyun ve 784 Kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

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Üç yıl boyunca takip edilecek

Proje kapsamında temin edilen hayvanların 6 aylık dönemler halinde 3 yıl süreyle takip edileceği, bu süre zarfında proje yararlanıcısı yetiştiricilerin hayvanlarını satamayacağı belirtilen açıklamada, olası hayvan kayıplarının ise yetiştiriciler tarafından yaptırılan hayvan hayat sigortası sayesinde TARSİM tarafından karşılanacağına işaret edildi.

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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

  • Açıklamada, proje sayesinde, Giresun'da yaşanan doğal afetler nedeniyle meydana gelen büyükbaş, küçükbaş ve arılı kovan kayıplarının tamamının karşılandığı, afetzede yetiştiricilerinin mağduriyetlerinin giderildiği vurgulandı.

Sel felaketi sonrası Giresun'da yaralar sarılıyor: Devlet ve vatandaşlar omuz omuza çalışıyor
FOTOĞRAF 13
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Giresun'un Dereli ilçesinde İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.
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İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi. Esnaf, dükkanlarının iç dizaynını yaparak kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. İş yerlerini temizleyen esnafın cam ve çerçevelerinin takılması işlemleri devam ediyor.
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Diğer yandan ise ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Elektrik ve telefon hatları yer altına alınıyor, iş yerlerinin elektrik ve telefon bağlantıları yapılıyor.
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İlçede fotoğraf stüdyosu bulunan Muzaffer Angun, esnaf olarak sel felaketinin ardından daha yeni yeni toparlanmaya başladıklarını söyledi.
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Devletin çok kısa zamanda ilçede rusubatı kaldırdığını belirten Angun, İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. dedi.
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Angun, tüm malzemelerinin selden kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız müjdelemişti, faizsiz kredi çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü başka türlü üstesinde gelemeyiz, bunlarla birlikte dükkanımızı tamir edeceğiz. diye konuştu.
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İlçede fırıncılık yapan Kemal Andiç de sel felaketinin ilk gününden bu yana devletin tüm organlarının bakanlarla birlikte Dereli'de olduğunu vurguladı.
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İş yerinin temizliğini yaptıklarını dile getiren Andiç, Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz. 12 gün iyi geçti, çok hızlı geçti, çarşı içerisi çok kısa zamanda, 6-7 günde temizlendi. ifadesini kullandı.
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Sel felaketi sonrası Giresun'da yaralar sarılıyor: Devlet ve vatandaşlar omuz omuza çalışıyor
Giresun'da iki hafta önce etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. 10 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor. Esnaf Muzaffer Angun, "İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız" dedi. Esnaf Kemal Andiç ise, "Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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