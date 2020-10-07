Giresun'daki afetzede çiftçilere devletten hayvan desteği: Mağduriyetler giderildi

Angun, tüm malzemelerinin selden kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız müjdelemişti, faizsiz kredi çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü başka türlü üstesinde gelemeyiz, bunlarla birlikte dükkanımızı tamir edeceğiz. diye konuştu.

Devletin çok kısa zamanda ilçede rusubatı kaldırdığını belirten Angun, İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. dedi.

Sel felaketi sonrası Giresun'da yaralar sarılıyor: Devlet ve vatandaşlar omuz omuza çalışıyor

Giresun'da iki hafta önce etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. 10 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor. Esnaf Muzaffer Angun, "İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız" dedi. Esnaf Kemal Andiç ise, "Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.