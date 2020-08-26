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Gündem Giresunda sel felaketi Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
GİRESUN

​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı alacak defterini temizleme telaşına düştü

Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı

Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan selde vatandaşların iş yerleri çamur altında kaldı. Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı. Başka bir iş yeri sahibi ise çamurlar içinden bulduğu alacak defterini temizleme telaşına düştü. Kuyumcu sahibi İbrahim Hamurcuoğlu, "Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.” dedi.

Haber Merkezi İHA
İş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.
İş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndüğü için büyük bir zarar gören ilçe halkı sular altında kalan ev ve iş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
OYNAT 00:32
Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.


İş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İş yerini temizleme çalışmalarını sürdürenlerden birisi olan İbrahim Hamurcuoğlu ise kuyumcu dükkanındaki çamur deryasında altın ve değerli antika eşyalarını arıyor.

İş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
GÜNDEM
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi

Kuyumcu dükkanında eşyalarından ziyade altın ve ziynet eşyalarıyla beraber antikaların bulunduğunu anlatan İbrahim Hamurcuoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Akşam sağanak yağış başlayınca dükkanımı erken kapatıp vitrini boşaltıp kasaya koydum. Ancak yine de acele ettiğimden kasa dışında altın, ziynet ve antika eşyalar kalmıştı. Sel suları gelince de çaresiz bir şey yapamadık. Evden sadece izleyebildik. Şimdide dükkan dolusu çamurun içerisinde ne kurtarabilirsek kardır diye altınlarımızı arıyoruz. Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.”

İş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Veresiye defterleri çamura bulandı

Sel olduğu sırada dükkanın arka tarafından eve kaçtıklarını ve geldiklerinde bütün malzemenin kapıdan dışarıya çıkmış olduğunu gördüklerini dile getiren Mustafa Sezgi isimli esnaf ise şöyle konuştu:

  • “5 civarıydı. Kapıları kapattık, baktık ki yine de su geliyor içeriye. Bel hizamıza kadar su geldi. Arkada bir lavabomuz var, oradan eve çıktık. Mal canın yongasıdır. Gece baktık ki su daha da yükselmiş. Boğaz seviyesine kadar su gelmiş, kapı açılmış, mallar dışarıya çıkmış. Kapıyı kapatmaya çalıştık kapatamadık.”

İş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Tüm veresiye defterleri balçığa bulanan Sezgi, çamur içindeki veresiye defterlerini göstererek şu ifadeleri kullandı:

  • “Her şeyimiz bitti. Devletimizden yardım bekliyoruz, geleceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bakanımız Süleyman Soylu 4 gündür gecesi ile gündüzüyle burada. Diğer bakanlarımız, kurum amirlerimiz hepsi burada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin zararımızı karşılayacağına eminiz.”

​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
FOTOĞRAF 9
Title
Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndüğü için büyük bir zarar gören ilçe halkı sular altında kalan ev ve iş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Title
İş yerini temizleme çalışmalarını sürdürenlerden birisi olan İbrahim Hamurcuoğlu ise kuyumcu dükkanındaki çamur deryasında altın ve değerli antika eşyalarını arıyor.
Title
Kuyumcu dükkanında eşyalarından ziyade altın ve ziynet eşyalarıyla beraber antikaların bulunduğunu anlatan İbrahim Hamurcuoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Akşam sağanak yağış başlayınca dükkanımı erken kapatıp vitrini boşaltıp kasaya koydum. Ancak yine de acele ettiğimden kasa dışında altın, ziynet ve antika eşyalar kalmıştı. Sel suları gelince de çaresiz bir şey yapamadık. Evden sadece izleyebildik. Şimdide dükkan dolusu çamurun içerisinde ne kurtarabilirsek kardır diye altınlarımızı arıyoruz. Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.”
Title
Sel olduğu sırada dükkanın arka tarafından eve kaçtıklarını ve geldiklerinde bütün malzemenin kapıdan dışarıya çıkmış olduğunu gördüklerini dile getiren Mustafa Sezgi isimli esnaf ise şöyle konuştu:
Title
“5 civarıydı. Kapıları kapattık, baktık ki yine de su geliyor içeriye. Bel hizamıza kadar su geldi. Arkada bir lavabomuz var, oradan eve çıktık. Mal canın yongasıdır. Gece baktık ki su daha da yükselmiş. Boğaz seviyesine kadar su gelmiş, kapı açılmış, mallar dışarıya çıkmış. Kapıyı kapatmaya çalıştık kapatamadık.”
Title
Tüm veresiye defterleri balçığa bulanan Sezgi, çamur içindeki veresiye defterlerini göstererek şu ifadeleri kullandı:
Title
“Her şeyimiz bitti. Devletimizden yardım bekliyoruz, geleceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bakanımız Süleyman Soylu 4 gündür gecesi ile gündüzüyle burada. Diğer bakanlarımız, kurum amirlerimiz hepsi burada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin zararımızı karşılayacağına eminiz.”
Title
​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
Giresun'un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan selde vatandaşların iş yerleri çamur altında kaldı. Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı. Başka bir iş yeri sahibi ise çamurlar içinden bulduğu alacak defterini temizleme telaşına düştü. Kuyumcu sahibi İbrahim Hamurcuoğlu, "Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.” dedi.
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