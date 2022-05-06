Girişimcilerin gözdesi İstanbul: Avrupa’nın en çok yatırım çeken dördüncü kenti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Türkiye’nin startup ekosisteminin geçen yıl salgına rağmen artan bir ivme ile büyüdüğünü belirtti. Tüzgen “2022 yılı da girişimcilik ekosistemimiz için verimli başladı. İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin’in ardından Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. StartupsWatch’un raporuna göre İstanbul, oyun yatırımlarında Avrupa ve MENA'da (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) birinci sırada yer alıyor. Bu veriler girişimcilik ekosistemimizin geleceğine dair bize umut aşılıyor” dedi.

FİNANSMANA KOLAY ERİŞİLİYOR

İSTKA olarak 2021 yılında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 farklı çağrıya çıktıklarını hatırlatan Tüzgen, “İSTKA olarak 2022 yılında 158 projeye 276 milyon TL destek veriyoruz. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon TL tahsis ediyoruz” şeklinde konuştu.

İKİ FONLA SÖZLEŞME YAPTIK

Yeni dönemde Girişimcilik Mali Destek Programımız kapsamında 13,4 milyon TL bütçeye sahip 12 projeye katkı sunduklarını ifade eden Tüzgen, Türkiye’nin ilk mobil oyun ve e-spor kuluçka merkezi GamesUP’ın İSTKA desteği ile kurulduğunu ifade etti. Tüzgen, İSTKA tarafından 400 milyon TL tahsis edilen Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında 2 fonla sözleşme imzalandığını söyledi.

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Tüzgen, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı yapılarak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak bu destek programı ile teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin finansmana çok daha kolay erişeceğini ifade etti.

BİYOKÜP KULUÇKA MERKEZİ AÇILACAK

Tüzgen, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile İstanbul’da sanayinin rekabet gücünün artırılması için 86,1 milyon TL bütçeye sahip 36 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Alüminyumdan sağlık sektörüne; akıllı şehir çalışmalarından ticarileştirme odaklı üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasına kadar İstanbul’un AR-GE ve inovasyon kapasitesini artıracak projeleri desteklediklerini ifade eden Tüzgen, “Biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz alanında çalışan girişimciler için Biyoküp Kuluçka Merkezi çok yakında hizmete açılıyor” diye konuştu.

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