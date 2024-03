Gizli fon dolandırıcılığı davasında ara karar: Selçuk İnan'ın da ifadesi alınacak

Sanık Nazlı Can ise savunmasında, “Ben hala ne yaşadığımı anlamış değilim. Burada olanlar adeta bir film gibi. Seçil hala birilerini suçluyor. Olay şu anlama geliyor, ‘hırsızın hiç mi suçu yok'. Seçil, annesinin hastane parasından kol saati parasına kadar her şeyi benim üzerimden gönderiyordu. Ben de kendisine neden benim üzerimden her şeyi gönderiyorsun dediğimde, ‘Ben banka müdürüyüm Benim üzerimden hesap hareketlerim görünmesin' diyordu. Seçil herkesi inandırıyordu. İnsan akıl tutulması yaşıyordu. Seçil bana diyor ya ‘Nazlı anlatsın her şeyi' asıl kendisi anlatsın. Benim yedi sülalemin hesaplarına bakılsın” dedi. Nazlı Can'ın savunmasına sinirlenen Seçil Erzan ise, ‘Kardeşi arabasını ne kadar zamanda aldı, cevap versin?' diye sordu. Nazlı Can ise "Kardeşimi ikna etti. Ben 20 yıldır Seçil ile görüşmüyordum. Nerden çıktı karşıma' dedi. Bunun üzerine Erzan, "Ben kardeşini nasıl ikna edebilirim? Kardeşini kendisi ikna etti" diye karşılık verdi.