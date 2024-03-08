Gizli fon davasında flaş gelişme! Muslera'nın ilk sözleri ortaya çıktı: 1,5- 2 aylık sürede yüzde 35'lik kazanç teklif etti

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya, şikayetçiler Arda Turan ve Fernando Muslera geldi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildiler. Tutuksuz sanıklar da duruşmaya geldi. Mert Zeydanlı'nın arasında bulunduğu müştekiler de duruşmaya geldi. Çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı.
'Şikayetçiyim'
'En azından ana paramı kurtarmaya çalıştım'
Mahkeme başkanı, "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" dedi. Bir avukatın, "Ana paradan 700 bin doların geri alınmasında Musa Mert Çetin'in rolü olmuş mu?" sorusuna Muslera, "O olmasaydı parayı da geri alamazdık, Musa Bey'e teşekkür ediyorum" dedi. "Şubeye gidip bizzat para çekme işlemi olmuş mu?" sorusuna ise Muslera, "Gittim fakat herhangi bir işlem gerçekleşmedim" dedi. "Seçil'i tanımadığını söylemişti. Ona mı güvenerek para verdi?" sorusuna, "Seçil'i tanımıyordum, bankanın büyük bir banka oluşuna güvendim. Seçil'in de müdür olmasına güvendim.