Gözler Merkez'de: Yeni faiz indirimi bekleniyor

Ekonomi

F-16'lara Türk gözü: ASELPOD teslimatları neden önemli?

Türk Hava Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarda düşman hedeflerini yerli ve milli imkanlarla üretilen hedefleme podu ASELPOD sayesinde tam isabet vuruyor. Uzun yıllar ABD'li şirketlerden ithal edilen hedefleme podu, Türkiye'yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarırken 10'dan fazla dost ve müttefik ülkeye de ihraç edildi. Bu sistemler sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyon kabiliyetinin ciddi oranda arttığını belirten savunma sanayi analistleri, "ASELPOD ile yüksek hassasiyette işaretleme yapılması sebebiyle güdümlü mühimmatlarımızın başarı oranı daha da artıyor. Aynı zamanda haberleşme kabiliyeti sayesinde, görüntüler ve hedeflenen konumlar farklı araçlara ve komuta kontrol merkezlerine de aktarılabiliyor" bilgisini paylaştı.