Gözler Merkez'de: Yeni faiz indirimi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.
Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.
Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.
Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.
Ekonomistler bankanın bugün de en az 50 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.
Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.
EKONOMİ
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Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!
Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.