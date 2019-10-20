Ekonomi Gümrüklerden geçecek araçlara yapay zeka taraması geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor

Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırım ve projelerine bir yenisini daha ekleyeceklerini belirterek, "Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek” dedi.

Haber Merkezi AA
Gümrüklerde 'Tarama Ağı Projesi' hayata geçiyor.
Gümrüklerde 'Tarama Ağı Projesi' hayata geçiyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının gümrük kontrollerini uluslararası ticaretin hızını kesmeyecek biçimde yürütmek, kamu sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yasa dışı ticaretle en etkin biçimde mücadele etmek için yüksek teknolojiye dayalı teknik bir altyapı kurduğunu vurguladı.

Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan her tür araç ve konteynerin fiziki müdahale gerektirmeden detaylı analizini sağlayan 68 adet X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sisteminin ticaret hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve limanlara kurulduğuna dikkati çeken Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sistemlerin, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilengümrük kontrollerinin dakikalar içinde hızlı ve nitelikli olarak gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

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Bu cihazların aynı zamanda kaçakçılıkla mücadele ve ülke güvenliğinde yasa dışı tüm suç unsurlarına set çeken önemli bir enstrüman olduğuna işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığımız, dünyada tespit teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılmasına katkı sunacak yeni ekipmanları süratle envanterine dahil etmektedir. Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz.

  • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce hayata geçireceğimiz ve TÜBİTAK tarafından tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki belirli özelliklere sahip yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik tanımlanacak. Böylece operatörün analiz esnasında hata yapma payı ve manuel inceleme süreleri asgari düzeye inecek."

Gümrükte bekleyen binlerce araç havadan görüntülendi
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Gümrükte bekleyen binlerce araç havadan görüntülendi
Türkiye'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan böyle görüntülendi.

"Habur'dan giren tırın yükü Kapıkule'den çıkışında karşılaştırılabilecek"

Bakan Pekcan, proje ile X-Ray Tarama Sistemlerinin entegre bir yapıda çalışması sağlanarak gümrük kapılarından alınan x-ray görüntülerinin Bakanlık Komuta Kontrol Merkezinde toplanacağının altını çizerek, tek bir merkezden sevk, idare ve analizinin yapılmasının sağlanacağını söyledi.

Bunun da özellikle eşyaların ülkeye kayıt dışı girişini engellemekte büyük faydasının olacağını vurgulayan Pekcan, "Bu sayede, örneğin Habur’dan ülkemize girerken taranan transit bir aracın x-ray görüntüleri ilgili tüm birimler tarafından incelenebilecek ve araç Kapıkule’den yurt dışına çıkarken tarandığında görüntüler karşılaştırılabilecek. Bu sayede ülkemizden transit geçen eşyaların vergileri ödenmeksizin yurt içinde bırakılma girişimleri tespit edilecek, büyük oranda vergi kaybı önlenecektir" ifadelerini kullandı.

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"Mükerrer kontrollerin önüne geçilecek"

  • "X-ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak, aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak.” diyen Pekcan, bu sayede aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer kontrollerin önüne geçileceğini ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilecek proje ile modern bir gümrük uygulamasını daha hayata geçirerek tüm dünya gümrük idarelerine örnek olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

X-ray cihazından bavuluyla geçen genç kamerada
OYNAT 00:32
X-ray cihazından bavuluyla geçen genç kamerada
Azerbaycan'da çekildiği iddia edilen ancak Azerbaycan Gümrük yetkilileri tarafından yalanlanan videoda görevliler, elindeki çantayla kontrol noktasına gelen kişiden çantayı x-ray cihazına koymasını istiyor. Videodaki kişi ise çantasıyla birlikte x-ray cihazından geçiyor.


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