Ekonomi Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor Sekiz günde 28 bine yakın araç çıkış yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor: Sekiz günde 28 bine yakın araç çıkış yaptı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler çalıştıkları ülkelere dönüyor. Dönüş yolcuklarının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 27 bin 892 araç ile 121 bin 957 gurbetçi çıkış yaptı.

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Haber Merkezi AA
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor: Sekiz günde 28 bine yakın araç çıkış yaptı
Kapıkule Sınır Kapısı

Bagajlarına memleketlerinden aldıkları yöresel ürünleri yükleyen gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor.

Hollanda'ya dönen Kemal Öztürk, tatilin güzel geçtiğini söyledi.

Öncelikle Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettiğini belirten Öztürk, "Sonra memlekete Kayseri'ye geçtik. Eşi, dostu gördük. Gurbetçi olmak değişik bir duygu. Burası bizim asıl vatanımız ama Hollanda'dan geliyoruz orası da bizim vatanımız, orayı da unutmamak lazım. Ama insanlarımız bu ülkenin değerini bilmeli ve öğrenmeli." dedi.

Almanya'ya dönen Selçuk Şener de memleketi Diyarbakır'da aile ziyaretleri yaptıklarını ardından Antalya, Marmaris ve Çeşme'deki tatilin ardından dönüş yolunu tuttuklarını kaydetti.

"Türkiye'min tozuna kurban olayım"

Yahya Tekgündüz ise yaşadığı Almanya'da memleketin her şeyini özlediklerini ifade etti.

Yanlarında genellikle yöresel lezzetlerden kuru gıda ve baklagil götürdüklerini anlatan Tekgündüz, "Çabuk bozulmayan gıdalar götürmeye çalışıyoruz. Almanya'da bunları bulabiliyoruz ama kendi yöremizinki kadar tadı güzel olmuyor. Bunların tadı anlatılmaz. Türkiye'min tozuna kurban olayım. Bu başka bir duygu. Hüzünle gidiyoruz, gelecek seneye kadar bu hüzünle yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya dönen Haydar Erdek, ana vatanı doya doya gezdiğini, şimdi ikinci vatanına döneceğini belirtti.

Erdek, Almanya'daki arkadaşlarına memleketi Çorum'dan leblebi götürdüğünü söyledi.

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