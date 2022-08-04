Bakan Kirişci: Kuzu eti fiyatlarına yüzde 25 indirim yapılacak

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koyun- kuzu toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlatıldığı belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Et ve Süt Kurumu'nun indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre; gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak" denildi.

REKLAM

Fiyatlardaki indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtilip, "Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak. Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak. Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumanın hedeflendiği belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak" denildi.

İndirim sonrası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

KIRSALA DÖNMEK İSTEYEN VATANDAŞA TEŞVİK

Bakan Kirişci, "Büyükşehirlerde kırsala dönmek isteyen insanlarımız var, bu sebeple küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz. Böylece kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz." dedi.

REKLAM

"KENDİ KENDİMİZE YETERLİLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz. Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz."

"RUSYA'DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ALMA KONUSUNU YARIN SOÇİ'DE BELLİ BİR AŞAMAYA GETİRECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun belli bir aşamaya getirileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarınki görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun da görüşüleceğini belirtti. Bakan Kirişçi, "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz" dedi. Kirişçi, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin olarak da "Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu." ifadesini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Soylu: KPSS soruları ile ilgili adli soruşturma başladı

EKONOMİ Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde