İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS’in ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Dünya İçin Yeni Yaklaşımlar’ teması ile düzenlediği sempozyumda konuşan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, güvensiz ürüne “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi. 2019’un 9 ayında denetlenen 1 milyon 601 bin 387 üründen 19 bin 849’unun güvensiz çıktığını anlatan Karaaslan, “Güvensiz ürün tablosuna baktığımızda yılın dokuz ayında tekstilde denetlenen 262 bin 602 üründen 2 bin 670’i güvensiz olduğunu tespit ettik. Ayakkabıda bu sayı 7 bin 410 üründe 182, kırtasiyede ise 204 bin 576 üründe 5 bin 97’si güvensiz çıktı” dedi. Karaaslan, yüzme yardımcıları olarak adlandırılan ve ebeveyn gözetiminde kullanılmak üzere çocukların suya alışmalarını sağlama amacıyla üretilen oturak ürün grubunda ise 2019 yaz döneminde 12 bin ürünün toplatıldığını aktardı.

Nilgün Özdemir (sol) MustafanGültepe (soldan bir) Meral Karaaslan (soldan iki) Asuman Kılıç Türkeş (soldan üç)

KİRLİ ÜRÜNDE ÇİN ÖNDE

Fotoğraf: Arşiv

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de, Ticaret Bakanlığı’nın ithal hazır giyim, tekstil ve ayakkabıda Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) sonuçları hakkında bilgi verdi. Türkeş, 2019’un ilk 6 ayında ‘kirli’ bulunan yaklaşık 12,5 ton ithal eşyanın bertaraf edildiğini bildirdi. Türkeş, şu bilgileri verdi: " 2018’de 13 bin 942 dosyada 98 ‘kirli’ numune çıkarken 2019’un ilk yarısında 11 bin 218 numunede 129 kirli numuneye erişmiş bulunuyoruz. 2009’dan bu yana yapılan denetimlere baktığımızda ‘kirli’ ürün konusunda Çin açık ara önde görünüyor. ‘Kirli’ numunelerin yüzde 48,8’i Çin menşeli, Çin’i yüzde 26 ile Hindistan, yüzde 7 ile Pakistan, yüzde 3,6 ile İtalya, yüzde 3,1 ile Bangladeş izliyor.”

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İTHAL 234 TON ÜRÜN DENETİMDE İMHA EDİLDİ

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise, sürdürülebilirliğin küresel moda endüstrisinin üzerinde en çok kafa yorduğu konuların başında geldiğini hatırlattı. Dünyada her yıl 55 milyon ton hazır giyim üretildiğini belirten Gültepe, bu kıyafetlerin yaklaşık 50 milyon tonunun aynı yıl çöpe gittiğini vurguladı. Ülkemizden her yıl milyarlarca dolarlık tedarik yapan küresel markaların önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen sürdürülebilir ürüne döneceklerine işaret eden Gültepe, "Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerinde ithal ürünlerde ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin 2009’dan bu yana yapılan denetimlerde yaklaşık 234 ton ithal ürünün ‘kirlilik’ denetimini geçemediği için imha edildiğini görüyoruz" diye konuştu.

OYUNUN KURALLARINI BELİRLİYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle dünyada çevreye saygılı, sürdürülebilir kalkınma ve üretimin öncelikli konu haline geldiğini vurguladı. Hazır giyim ve tekstil gibi Türkiye'nin üretimde çok güçlü olduğu sektörlerde oyunun kuralını belirleyen ülke olmaya odaklandıklarını bildiren Gülle, "Günümüzde çevre ve sosyal inovasyona dayalı, bambaşka niş bir pazar oluşuyor. Türkiye küresel değerler konusunda en hassas üretimi yapan ülkelerin başında geliyor. Çevreye ve doğaya saygı konusunda 'sıfir tolerans' iddiamızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

DÜNYANIN EN İYİ PAMUĞU TÜRKİYE'DE

EKOTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir de, Türkiye’nin organik pamuk üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını bildirdi. Dünyanın en kaliteli organik pamuğunun Türkiye’de üretildiğinin altını çizen Özdemir, şöyle devam etti: “Ülkemizde 2 bin 700 hektar alanda 7 bin 700 ton organik pamuk üretimi yapılıyor. Alan olarak dünyada 5’inci, üretimde ise dördüncü sıradayız. Kalite olarak ise dünyanın bir numarası olduğumuzu büyük bir gururla söyleyebilirim. EKOTEKS olarak ‘Organik Türk Pamuğu Projesi’nin alt yapısını tamamladık."