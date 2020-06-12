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Ekonomi Hayaller gerçeğe dönüşüyor Kampanya İzmir hayali kuran İstanbulluların odağı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hayaller gerçeğe dönüşüyor: Kampanya İzmir hayali kuran İstanbulluların odağı oldu

Emlak Konut GYO’nun “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla başlattığı kampanya İzmir hayali kuran İstanbulluların ilgi odağı oldu. Alsancak’ta daire almak isteyenler, yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat ve 180 ay vade ile ev sahibi olacak. Taksit ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Düşük faiz ve uzun vadeli taksit imkanının yanı sıra taksit ödemelerinin 2 yıla kadar ötelenmesi vatandaşın farklı şehirlerdeki ev alma hayalini de gerçeğe dönüştürdü. İstanbul’dan gitsem İzmir’e yerleşsem diyen konut alıcıları Emlak Konut GYO’nun “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla başlattığı kampanyaya dahil olan Evora İzmir projesine yoğun ilgi gösterdi. Teknik Yapı-Halk GYO kalitesiyle sunulan proje karma yapı olarak inşa ediliyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Evora İzmir, Alsancak’ı doya doya yaşamayı vadediyor. Bununla birlikte çok önemli bir kampanyaya ev sahipliği yaparak, hem yaşam hem da yatırım fırsatı sunuyor” dedi.

Umut Durbakayım

YENİ NORMALE UYGUN

Türkiye’nin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Umut Durbakayım, “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin % 40 civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan projede huzurlu yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı.

Bu kapsamda giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak” açıklamasıyla Evora İzmir’in yeni normale uygun bir proje olduğunun altını çizdi.

ÖDEMESİ KOLAY

Erdal Bekin

Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin de tüm dünya olarak önemli bir sınav verdiğimiz bir dönemin geride bırakıldığını aktardı. Bekin, “Kampanyanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir’e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Projeden daire almak isteyenler, satış ofisinin kapısından yüzde 10 indirim avantajıyla girecek. İstenilen daire seçildikten sonra yüzde 5 peşinat ödenecek. Dairenin taksit ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vadeye kadar çıkabilecek. Peşinatın yüzde 15’lik kısmı ise 24.’üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak.

1+1’DEN 5+1’E 1063 BAĞIMSIZ ÜNİTE

210 bin metrekarelik inşaat alanına sahip karma projede 121 odalı otel bulunuyor. 500 kişilik tiyatro ve performans salonu, 485 kişilik çok amaçlı konferans salonu ve sanat galerisi de mevcut. Sitede bin 407 araçlık kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam bin 63 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Geliştiriciler projenin en büyük özelliklerinden birinin de toplamda 18 bin 800 metrekare büyüklüğünde yeşil alana sahip olması olarak özetliyor. Projedeki daire tipleri 510 adet 1+1, 174 adet 2+1, 250 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 14 adet 5+1 olarak sıralanıyor.

Yeni bir yaşam merkezi

  • Umut Durbakayım, Evora İzmir’in şehrin kalbindeki konumuyla ayrıcalıklı kültür sanat merkezi ile açık alışveriş alanları, iş merkezleri ve hemen yanı başındaki lüks oteliyle Alsancak’ın yeni yaşam merkezi olacağını dile getirdi. Durbakayım, “Lokasyon olarak Alsancak Limanı arkasında, Alsancak İstasyonu, Yeni Alsancak Stat’ı, İzban ve tramvay hattının hemen yanı başında, denize 600 metre mesafede, çevreyolu bağlantı arterlerinin hemen yanı başında yer alan proje, bir yere giderken içinden geçilen değil, her türlü etkinliğe ulaşılan ve içinde yaşamak istenilen bir yer olacak” şeklinde konuştu.

Bizim Mahalle’de ev almak kolay: Emlak Konut GYO'dan “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyası
EKONOMİ
Bizim Mahalle’de ev almak kolay: Emlak Konut GYO'dan “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyası
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