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Ekonomi Bizim Mahallede ev almak kolay Emlak Konut GYOdan Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bizim Mahalle’de ev almak kolay: Emlak Konut GYO'dan “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyası

Emlak Konut Bizim Mahalle 1. Etap, “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyası kapsamında satışa sunuldu. 569 bağımsız bölümden oluşan projede, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal imkan sunan proje 7’den 70’e herkesin yeni buluşma noktası olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emlak Konut Bizim Mahalle 1. Etap, “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyası kapsamında satışa sunuldu. 569 bağımsız bölümden oluşan projede, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunan proje 7’den 70’e herkesin yeni buluşma noktası olacak.

Emlak Konut GYO, Türkiye’nin yarınlarına ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak 2 Haziran’da “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasını hayata geçirdi. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında, Küçükçekmece Halkalı’da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle, Halkalı Millet Bahçesi’ne komşu, Küçükçekmece Gölü’nün ve Marmaray İstasyonu’nun yanı başında konumlanıp yatay mimarisiyle ve örnek şehircilik anlayışı ile hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7’den 70’e herkesin yeni buluşma noktası olacak. İstanbul’a ve bölgeye değer katacak.

Bizim Mahalle 1. Etap

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Bizim Mahalle 1. Etap

KÜLTÜRÜ YAŞATACAK

Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Bizim Mahalle, insanımızın özünde olan ve özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor. Bizim Mahalle, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Her detayıyla düşünülmüş farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.

Fotoğraf: Arşiv

YENİ ETAPLAR İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

  • Bizim Mahalle 1. Etap’ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Bizim Mahalle 1. Etap, insanı yaşamın merkezine alan özlenen mahalle konseptiyle 11 Haziran’da satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle’nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor. Bizim Mahalle ile ilgili tüm detaylara satış ofisi ve Emlak Konut GYO çağrı merkezinin yanı sıra projenin www.emlakkonutbizimmahalle.com web sitesinden ulaşılabiliyor.

Emlak Konut evlerine vatandaş ilgisi yüksek
EKONOMİ
Emlak Konut evlerine vatandaş ilgisi yüksek
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