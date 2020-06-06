Emlak Konut evlerine vatandaş ilgisi yüksek

Emlak Konut GYO’nun kampanyalarına vatandaş ilgisi yüksek oldu. Yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor. Sınırlı süre için geçerli olan bu fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alan 26 Emlak Konut GYO projelerinde ev sahibi olma olanağı sunuyor. Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabileceğiniz kampanyada, taksit ödemeleri de üçüncü yılda başlıyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de ev sahibi olmak isteyenler için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hakan Gedikli

Ev almayı kolaylaştırdı

Hayata geçirdikleri her projede sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunduklarını dile getiren Gedikli, “Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Kampanya kapsamında 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL’ye sahip olunabiliyor. İndirimli fiyat üzerinden 22 bin 500 TL peşinat ödeniyor. Taksit ödemeleri ise üçüncü yılda başlıyor. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. 26 projede bulunan konut sayısı ise yaklaşık 10 bin olarak hesaplanıyor.