Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 18:38 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 18:38 AA