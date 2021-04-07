Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısına katıldı Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısına katıldı: Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik
Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik." ifadesini kullandı.

Elvan, çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."

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