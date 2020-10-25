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Ekonomi Hazineye ve Gelir İdaresine3 bin yeni personel alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine'ye ve Gelir İdaresi'ne 3 bin yeni personel alınacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, boş bulunan 500 kadro için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak.
Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği bakanlık bünyesindeki atamalara ilişkin ilanlar yayımlanmaya başlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, boş bulunan 500 kadro için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı yapılacak. Sınav için başvurular, 9 Kasım'dan 20 Kasım mesai saati bitimine (saat 17.00) kadar Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek. Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınav sonuçları, GİB'in internet sitesinden duyurulacak.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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