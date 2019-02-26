Hedef 18 milyar dolar yatırım

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, dün İstanbul’da ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. 2018 yılı uluslararası doğrudan yatırım verilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Arda Ermut, küresel ekonomide artan riskler ve korumacı politikalar nedeniyle global doğrudan yatırımların tüm dünyada yüzde 19 azaldığı söyledi.

Türkiye’nin, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştığını belirten Ermut, yüzde 14’lük bu artışın çok önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Ermut, bu artışın ayrıca Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve ülkenin potansiyelinin bir sonucu olduğunu da dile getirdi.

Arda Ermut (Solda) ve Zaur Gahramanov (Sağda)

16 YILLIK ORTALAMAMIZ 13 MİLYAR DOLAR

Ermut, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2018 yılına ilişkin tahminlerine göre, gelişmiş ülkelere giden UDY’de 2018 yılında yüzde 40’lık düşüş kaydedildiğini aktardı. Ermut, gelişmekte olan ülkelere giden UDY’de ise yüzde 2 artış yaşandığını, küresel piyasalarda doğrudan yatırımların yüzde 71’ini gelişmiş ülkelerin yaptığını belirtti.2002 yılına kadar 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çeken Türkiye, son 16 yılda her yıl ortalama 13 milyar dolarlık doğrudan yatırım rakamına ulaştı.

HEDEFİMİZ YÜZDE 1,5 PAY İLE 18 MİLYAR DOLAR

Ermut, son 16 yılda Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların, sektör ve ülke dağılımında da giderek artan bir çeşitlilik gözlemlendiğini ifade etti.

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Ermut, Türkiye’nin, dünyadaki doğrudan yatırımlardan aldığı payın 2006 yılındaki yüzde 1,36 ile rekor seviyesine ulaştığını anımsatarak, şöyle devam etti: “Son 16 yılda aslında doğrudan yatırımlardan aldığımız payda istikrara kavuştuk. Payımızın yüzde 0,9 bandına oturduğunu görüyoruz. Dünyadaki doğrudan yatırımlardan aldığımız payın artmasını önemsiyoruz. Ancak bu artışı ve payı yeterli görmüyoruz. Kısa vadede bu payın yüzde 1,5’lere (18 milyar dolara denk geliyor) ve uzun vadede yüzde 2 seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz.”

BİZE GELEN YATIRIMLAR ASYA ÜLKELERİYLE ÇEŞİTLENİYOR

Türkiye’nin yatırım geçme açısından gelişmekte olan ülkelerin de üzerinde bir performans sergilediğine dikkat çeken Ermut, şöyle devam etti: “Geçmiş dönemde Türkiye’ye yatırımların yüzde 71’i AB’den gelirken, özellikle 2011 sonrasında bu oranın yüzde 60’lara doğru indiğini görüyoruz. Asya ülkelerinde ciddi artış olduğunu görüyoruz. Asya bölgesi ülkelerinin payı yüzde 12 seviyesinden yüzde 27’lere çıkmış durumda. Yatırım kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından bu önemli bir gelişme.”

AZERBAYCAN SOCAR İLE YÜKSELİŞTE

Arda Ermut, geçen yıl Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkenin Hollanda olduğunu, bu ülkeyi Azerbaycan’ın takip ettiğini söyledi. Ermut, “Azerbaycan’dan gelen yatırımlar toplam 6,3 milyar dolar gözükse de sadece SOCAR’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar, yaklaşık 15 milyar doları buldu” dedi. Ermut, SOCAR’ın Türkiye’deki 2 bin 345 Azerbaycan şirketi arasında en önemlisi olduğunu vurguladı.

Otomotivde yeni oyuncu gelebilir

Sorulara da yanıt veren Arda Ermut, Honda ile temasların devam ettiğini söyledi. Ermut, “Honda enteresan bir vaka... Çünkü yakın bir zamanda kapasite artışları da olmuştu. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli. Bunun için yakın dönemde önümüzdeki ay içerisinde Japonya’ya ziyaretimiz de olacak. Yeni otomotiv projeleriyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Biz bu alanın çok canlı bir alan olduğunu düşünüyoruz. Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak ama yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir” dedi.

Türkiye’deki teşvikler hiçbir ülkede yok

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov Azerbaycan’daki yatırımlarının bazısını ertelediklerini ancak Türkiye’deki yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Gahramanov, “SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye’deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok” dedi. Gahramanov, Türkiye’de 11 yılda 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Gahramanov, Türkiye’nin bölgede potansiyeli en yüksek ülke olduğunu vurguladı. Gahramanov, “Star Rafineri ve TANAP gibi iki dev proje dışında konteyner terminali, rüzgar enerji santrali gibi yatırımlarımız bulunuyor. Biz bu yıl temelini atmayı planladığımız yeni petrokimya tesisimizle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’nin ekonomik gücüne ve siyasi istikrarına güvenimiz tam” diye konuştu.