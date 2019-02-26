2.5 milyon kişiye iş

Geçen yılki istihdam seferberliğiyle 1 milyon 257 bin kişiye iş sağlayan Türkiye, yeni bir hamle daha yaparak, geçen yılki kur saldırısının etkisini kırmaya çalışacak. Kamu-özel işbirliğiyle yeni bir istihdam seferberliği dün Ankara’da başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği "İstihdam Seferberliği 2019" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi. Bakan Albayrak, birçok platformda ülkenin içinden geçtiği ekonomik sürecin KOBİ'lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açıkladıklarını hatırlattı.

İSTİHDAMDA YENİ BİR DEVRİM

Bugün kamu-özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak, “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi. Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye karşı oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildiği bir gündür" diye konuştu.

10 YILDA 10 MİLYON KİŞİYE İŞ

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009'dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018'de açıkladıkları mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı.

YENİ İŞE ALIMDA ÜÇLÜ DESTEK

Bakan Albayrak, sigorta prim teşviğinin devam ettiğine işaret ederek, “Geçen cuma günü Meclis’te kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak” ifadesini kullandı.

KOBİ İÇİN YENİ PAKET GELİYOR

Finansmana erişim noktasında da önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan Albayrak, yeni bir finansman paketinin müjdesini de verdi. Albayrak, şunları kaydetti: Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu paket ile birlikte reel sektörün likidite ihtiyacına ciddi anlamda bir destek oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün itibarıyla 67 bin 438 KOBİ'mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 milyar liralık pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara ulaşmış bulunuyoruz. Şubat sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı geçerek belki de martın ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini esnafımıza kullandırmış olacağız.”

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, üreticilerin modern seracılığa dönüşü ve yatırımları ile ilgili de çok önemli bir finansman paketi açıkladıklarını, KDV iadeleri ile ilgili önemli adımlar attıklarını anımsattı.

“Burası Türkiye burada iş var”

Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlatacakları kampanyanın yaygın şekilde tanıtılması ve en geniş katılımın sağlanması için 81 ilde ve 160 ilçede çalışacaklarını söyledi. İstihdama yönelik tarihi desteklerin tanıtımını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını şu çağrıda bulundu: “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alıp hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun.”

Yılsonuna kadar prim ve vergi desteği

Zehra Zümrüt Selçuk

qİstihdam seferberliği kapsamında verilecek desteklerin detaylarını ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Selçuk, “İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Planı’nda olan, ‘teşvikten kazancım ne kadar’ uygulamasıyla da işverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar” diye konuştu.

Asgari ücret desteğini 12 aya çıkardık

Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 2016’da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti. Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500’ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği verildiğini belirtti. Selçuk, “Geçen hafta açıkladığımız paketle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalıya destek veriyoruz” dedi.