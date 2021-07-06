HSBC Türkiye yeni çalışma modeline geçiyor

HSBC Türkiye’nin yeni çalışma modeli müşteri ihtiyaçları, yasal düzenlemeler, ekip ihtiyaçları ve kişisel tercihler olmak üzere bankanın dört temel önceliğini yansıtacak şekilde tasarlandı. Çalışanların pandemi sonrası çalışma düzenine ilişkin ihtiyaç, beklenti ve isteklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ankete göre oluşturulan yeni çalışma modeli kapsamında HSBC Türkiye, ofiste, karma ve evden çalışma olmak üzere üç ana çalışma şekli benimseyecek. Karma modelde çalışanlar ise haftada 4 güne kadar evden çalışma olanağına sahip olacak.

Yeni çalışma modelinde, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü uzaktan çalışma ve esnek çalışma uygulamaları ile Kovid-19 pandemisi döneminde uzaktan çalışırken edinilen tecrübeleri de dikkate alan Banka, esnekliği, iş birliğini ve müşteri odaklılığını arttırmayı hedefliyor.

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HSBC Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, konu ile ilgili olarak, “Yeni çalışma şekillerine ilişkin trendler pandemi döneminde hız kazandı ve alışkanlıklar değişti. İş yerinin dijitalleşmesi, uzaktan ve esnek çalışmanın yaygınlaşması ve sağlığa yönelik odağın artması, önümüzdeki dönemde günlük çalışma hayatımızı değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edecek. Tüm bu trendleri dikkate alarak, yeni çalışma modelimizi çalışma arkadaşlarımızın sağlığına, esenliğine ve verimliliğine odaklanan pozitif bir kültür üzerine inşa ettik" dedi.

Çalışma modeline uygun yeni yan haklar ve eğitim olanakları sunulacak

Çalışanların ofis veya evden çalışacakları günleri kendilerinin planlamasına olanak sağlayan bu yeni modelde, iş planlaması konusunda yönetici ve çalışana daha fazla yetki ve inisiyatif sağlayan ve daha esnek bir çalışma ortamı hedefleniyor. Bu yeni çalışma modelinde Banka; çalışanların evden çalışırken verimliliğini olabildiğince desteklemek amacıyla internet, elektrik gibi ev giderleri ve ofis ekipman desteği gibi yan hakları da çalışanlarına sunacak. Banka ayrıca, çalışanlarından aldığı geri bildimleri de dikkate alarak iş birliğini güçlendiren çözümler, çalışan mutluluğuna odaklanan yeni inisiyatifler ve geleceğin becerilerinin kazanılmasına yönelik eğitim programlarını hayata geçirecek.

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Yeni çalışma düzeni ile çalışanlarına daha esnek ve daha güçlü iş birliğini destekleyen bir çalışma ortamı sunacaklarını belirten Temoçin, “Bizim için her zaman önce insan geliyor. Müşterisi için en iyi banka olmanın yanı sıra çalışanı için de en iyi işveren olmayı hedefliyoruz. Yeni çalışma modelimizin bu hedefimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

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