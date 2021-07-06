Ekonomi Otobüste yüzde 50 sınırı kalktı bilette fiyatlar düşmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüste yüzde 50 sınırı kalktı bilette fiyatlar düşmedi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi otogarlarda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Firmalar bayram öncesi ortaya çıkan talebi karşılamak için ek seferler hazırlıkları yaparken, vatandaş ise bilet fiyatlarına tepki gösteriyor. Pandemi nedeniyle getirilen yüzde 50 yolcu taşıma zorunluluğu nedeniyle fiyatlarını artıran otobüs firmalarının bu sınırın kalkması ile tam kapasite yolcu taşımaya tekrardan başlamasına rağmen fiyatlarda indirime gitmediği gözlemlendi.

Haber Merkezi İHA
Otobüste yüzde 50 sınırı kalktı bilette fiyatlar düşmedi
Bayram öncesi otogarda yoğunluk devam ediyor

1 Temmuz itibariyle şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalktı ve otobüsler tam kapasite yolcu taşımaya başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketine gitmek isteyen İstanbullular da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu.

Tam kapasite yolcu taşıyan seyahat firmalarının otobüslerinde boş yer kalmadı. Ek seferler çıkarmak için hazırlık yapan firmalar tam kapasite yolcu taşısa da, fiyatlar düşmedi. Yolcular da bu duruma tepki gösterdi.

YÜZDE 50 KAPASİTEDE UYGULANAN FİYATLAR DÜŞMEDİ

Muş’a bilet alan bir yolcu, “250 TL’ye bilet aldım. Yüzde 50 kapasitede olan fiyatlar düşmedi. O zaman da 250 TL’ydi hala aynı. Bir indirim olmadı. Otobüs bileti için pahalı. Eskisi gibi değil. Yüzde 50 kapasitede normal karşılanabilir. Tam kapasite olarak açıldığında indirim yapılabilirdi” dedi.

BAYRAM İÇİN EK SEFERLER KONULDU

Otogarda beklenen yoğunluğunun devam ettiğini aktaran bir seyahat firması çalışanı Osman Keskin, “Araçların tamamı dolu. Uzun süreden beri insanlar evde olduğu için talep fazla. Otogar bayram için yoğun. Tam kapasite olarak devam ediyoruz. Geleneksel olduğu gibi bayramlar için ek seferler mevcut. Herkes ulaşabileceği yere gidecek” diye konuştu.

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