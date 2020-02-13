Ekonomi İBBden mahkemeye Kanal İstanbul başvurusu ÇED raporunun iptalini istediler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İBB'den mahkemeye Kanal İstanbul başvurusu: ÇED raporunun iptalini istediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.

Haber Merkezi AA
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

İBB'nin dava dilekçesinde, İdari Yargı Uygulama Yasası’nın (İYUY) 27. Maddesi’nin 2. fıkrası gereğince ÇED olumlu kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması gerektiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul Projesi'ni tüm detaylarıyla anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul Projesi'ni tüm detaylarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Proje ile ilgili bir şey bilmiyorlar, Marmaray yapılırken de aynı şeyleri söylüyorlardı diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul Projesi'ni anlattı.


  • ÇED Raporu'nun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu iddia edilen açıklamada, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı ileri sürülerek dava açıldığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisinde küfür ettiği anlar: Mikrofonu kapattı ama kamera kayıttaydı
OYNAT 00:00
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisinde küfür ettiği anlar: Mikrofonu kapattı ama kamera kayıttaydı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksü İBB Meclisi'nde AK Parti belediyelerinin yaptıklarını sıralayarak İmamoğlu'na, ''peki siz ne yaptınız sorusunu sorması üzerine'' yine AK Parti saflarından Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun ''kayak yaptılar'' demesi meclis üyelerini güldürdü. Bu olay üzerine kendini kaybeden İmamoğlu, Aşıkkutlu'ya küfür etti. Küfür edildiğini öğrenen AK Parti üyeleri meclisi terk etmek isteyince İmamoğlu özür dilemek zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nde AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği anlar, İBBTV tarafından anbean kaydedildi.


İBB mahkemeye başvurdu

İBB mahkemeye başvurdu

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun iptalini istediler.
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