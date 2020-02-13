İBB'den mahkemeye Kanal İstanbul başvurusu: ÇED raporunun iptalini istediler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.
İBB'nin dava dilekçesinde, İdari Yargı Uygulama Yasası’nın (İYUY) 27. Maddesi’nin 2. fıkrası gereğince ÇED olumlu kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması gerektiğini iddia etti.
ÇED Raporu'nun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu iddia edilen açıklamada, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı ileri sürülerek dava açıldığı ifade edildi.