İhracat endeksi Mayıs’ta yükseldi: Ortadoğu istikrar kazanıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayıs ayında hızlı bir yükselişle 34,1 düzeyinde gerçekleşti. İSO'dan yapılan yazılı açıklamayla Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin bozulmaya işaret ediyor. Nisan ayında 19,1 ile rekor düşük düzeyde kaydedilen endeks, hızlı bir yükselişle 34,1 düzeyinde gerçekleşti ancak veri serisinin başladığı Ocak 2002'den beri ikinci en zayıf seviyede ölçüldü. İhracat iklimindeki sert bozulma, Kovid-19 salgınının küresel ekonominin büyük bölümü üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesinden kaynaklandı.

DARALMA HIZ KESTİ

Endeks hesaplamalarına dahil edilen 44 ülke içinde mayıs ayında üretimin artış kaydettiği tek ülke Çin oldu. Salgının olumsuz etkilerini azaltmaya devam eden Çin'de son dört ayda ilk kez büyüme kaydedildi. Ancak Çin'in Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 1 ile sınırlı oldu. Türk imalatçılarının Avrupa'daki daha büyük ticaret ortakları mayıs ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalmakla birlikte, düşüşler nisan ayındaki rekor düzeylere göre hız kesti.

ORTADOĞU İSTİKRAR KAZANIYOR

Benzer bir tablonun geçerli olduğu ABD'de de üretim, nisan ayına göre daha ılımlı bir daralma kaydetti. Buna rağmen, söz konusu düşüş küresel finansal krizden beri ikinci en yüksek hızda gerçekleşti.

Verilere göre, Orta Doğu ekonomileri yılın ikinci çeyreğinin ortasında genel olarak istikrar kazanmaya yaklaştı. Suudi Arabistan'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama son üç ayın en düşük oranında gerçekleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de daralma belirgin bir şekilde hız kesti.

Birçok ülke mayıs ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalırken, bu durum özellikle Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla sıkı kısıtlamaların devam ettiği ülkeler için söz konusu oldu. En belirgin küçülmeler ise Singapur, Hindistan ve Endonezya'da gerçekleşti.