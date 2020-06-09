Güvenli üretime TSE belgesi verildi: Güvenli üretim kazandıracak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara “Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri” verilmeye başlandı. Belgenin logosu ve tasarımı da belli oldu. Güvenli üretimde ilk belgeler Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya’daki sanayi tesislerine gitti. Belgeyi alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek.

Güvenli üretim kazandıracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, ilk belgelere ve logoya ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin salgınla mücadele sonrasına ve yeni normale odaklandığını belirten Şahin, “TSE olarak sanayicilerin her zaman yanındayız. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Logodan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak” ifadelerini kullandı.