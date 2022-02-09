Ekonomi İhracat ikliminde iyileşme sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat ikliminde iyileşme sürüyor

İhracatta rekorlarla dolu bir yılı geride bırakan Türkiye, 250 milyar dolarlık 2022 hedefine odaklandı. Ocak ayında da 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatı yapılırken, aynı dönemde İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu. Endekste 12 ay üst üste iyileşme gerçekleşti.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
İhracat ikliminde iyileşme sürüyor
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Geçtiğimiz yıl küresel çaptaki tedarik ve üretim sorunlarına karşın ihracatta 12 ayın 11’inde rekora imza atan Türkiye, 2021 yılında 225,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Salgın sürecinde güçlü üretim altyapısı ve jeopolitik konumu sayesinde pek çok marka için üretim adına en büyük alternatif haline gelen Türkiye, 2022 yılında ise 250 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor.

2022 yılına da hızlı giren Türkiye, ocak ayında 17.6 milyar dolarla, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı. Ocak ayında, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu.

EŞİK DEĞER 12 AY ÜST ÜSTE AŞILDI

  • Ocakta eşik değer 50’nin üzerinde kalan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
  • Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 52,3’e gerileyerek Şubat 2021’den beri en düşük seviyede kaydedildi. İhracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantına bağlı aksamalar nedeniyle yılın ilk ayında yavaşlamaya devam etti.

KÜRESEL PAZARLARDA OMİCRON ETKİSİ

İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, ABD’de ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu. Omicron varyantının ortaya çıkması, bu ülkedeki büyümenin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine inerek ılımlı gerçekleşmesinde rol oynadı. Almanya’dan sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’nin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 düzeyinde bulunuyor.

AVRUPA’DA SALGIN ÜRETİMİ VURDU

  • Almanya’da ise aralık ayında yaşanan hafif düşüşün ardından üretim ocak ayında iyileşme sinyalleri verdi ve ocak verileri, ekonomik aktivitede güçlü bir artışa işaret etti. Diğer bazı Avro Bölgesi ülkelerinde, Omicron varyantı faaliyetleri olumsuz etkiledi. Fransa ve İtalya’da üretim artışı yavaşlarken, İspanya’da ekonomik aktivite yaklaşık bir yıllık dönemde ilk kez daraldı. Öte yandan Hollanda’da imalat sektörünün talep koşulları 2022 yılına iyileşmeyle başladı. Omicron dalgasının hafiflediği yönünde belirtilerin gözlendiği Birleşik Krallık’ta üretim güçlü artış kaydetti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

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