​İhracat 225.4 milyar dolar

Türkiye’nin 2021 ihracatı, yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara ulaşarak tarihi bir başarıya imza atıldı. Geçtiğimiz yıl 169 milyar dolar ihracat, pandemi şartlarına rağmen, 56 milyar dolar yükseldi. Aralık ihracatı da, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 24,9 artışla, 22,3 milyar dolar olurken, ihracat bayrağı 229 ülkede dalgalandı. 2021'de ilk kez ihracat yapan 32 bin, 3,7 milyar dolarlık katkı sağladı. 2020'de 1,10 olan ortalama ihraç birim değeri, 2021'de yüzde 17’lik artışla 1,29’a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip nErdoğan

2022 HEDEFİ 250 MİLYAR DOLAR

2021 yılı Aralık ayı ihracat rakamları ve 2021 yılı verileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yaklaşırken, Türkiye’nin ekonomide kabuk değiştirmekte artık farklı bir lige çıktığını belirterek, “Hamdolsun, bu bir rekordur. Dünden bugüne ulaştığımız bir rekordur. 2022 ihracat hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz” dedi. TL ile yapılan ticarete de değinen Erdoğan, “TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz. TL deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli. Paramız belirleyici olacak, endişe etmeyin, 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli parayla gerçekleştirdik. TL ile dış ticaret hacmi 183 milyar lira oldu" şeklinde konuştu.

11 AY REKORLA KAPANDI

Pandemi dönemindeki mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, “Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık” dedi. Türkiye’nin şu anda dünyayla yarıştığını, küresel bir yarışın içinde olduklarını ve son 12 ayın 11’inde ihracat rekoru kırıldığını kaydeden Erdoğan, 2002’de 33 bin 523 firma ihracat yaparken, 2021 sonu itibarıyla ihracatçı firma sayısının 101 bin 386’ya yükseldiğini belirtti.

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2021 ihracatının enleri

19 YILDA 6 KATTAN FAZLA ARTIŞ

19 yıl önce 36 milyar dolardan devraldıkları ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, “2002’de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,8 puan artışla yüzde 83,1’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

KRİZDEN EZİLEN DEĞİL FIRSATA ÇEVİREN ÜLKEYİZ

Serbest piyasa koşullarında şeffaf ve öngörülebilir politikalarla Türkiye’yi kalkındırdıklarını, ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Türk ekonomisinin son 2 yılda yakaladığı başarının sırrı işte bu büyük değişimde gizlidir. Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir. Salgında alternatif tedarikçi ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki coğrafi avantajını öne çıkarmış ve ihracatımızın önünü daha da açmıştır. Geçtiğimiz yılın 3’üncü çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.”

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Aileye 32 bin yeni firma katıldı

İhracatın 2021’deki performansı TİM verilerine göre incelendiğinde de başarı yine gözler önüne seriliyor. Geçtiğimiz yıl 32 bini aşkın firmamız, bu yıl ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı Söz konusu firmalar, 2021 yılında 3,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 26 sektör ihracatını artırırken, 29,3 milyar dolarlık ihracat yapan Otomotiv Endüstrisi ilk sırada yer alırken, 25,3 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ikinci, 22,4 milyar dolara ulaşan Çelik sektörü ise üçüncü oldu.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı: Güney Amerika nire Türkiye nire Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 'İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli ötesine geçmiştir' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Şimdi ilginç bir rakam vereceğim. İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6 arttı. Güney Amerika nire, Türkiye nire' ifadelerini kullandı BiP'te paylaş

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112 ÜLKEDE REKOR

Aralarında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya’nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı. Aralık ayında, miktar bazında ihracatımız; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak, 15,6 milyon ton olarak gerçekleşti. 2021 yılında miktar bazında ihracatımız yüzde 13,5 artışla 174,3 milyon tonu oldu. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

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Türk Lirası ile ihracat yüzde 48 arttı. 2021 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya, 14,73 milyar dolarla ABD, 13,71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler; 4,54 milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya, 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya olarak sıralandı.

78 İL YÜKSELİŞTE

2021 yılında 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı. 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk Lirası ile ihracat yüzde 48 arttı.

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Yeni modelin meyvesi

Türkiye’nin geçen yıl imza attığı 225,4 milyar dolarlık ihracat, yeni ekonomi modelinin meyvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Kasım 2021 tarihli kabine toplantısının ardından Türkiye’nin ekonomik kurtuluş savaşı başlattığını ilan etse de, programın temelleri 12 Mart 2021 tarihinde İstanbul’da açıklanan “Ekonomi Reformları” paketiyle atıldı. Düşük faiz ortamında daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapma temeline dayanan Türkiye Ekonomi Modeli’; ihracatın yanısıra büyüme, istihdam ve yatırımları da hızlandırdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

OVP hedefine 1 yıl önce ulaşıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin Orta Vadeli Program’da yer alan ihracat hedefine bir yıl önce ulaştığını belirterek, “2021 yılı, ihracatla büyüyen Türkiye şiarımızın tam anlamıyla işlediği ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geldiği bir yıl oldu” dedi. Bakan Muş, geçen yıl Türkiye’nin bir taraftan geleneksel pazarlarındaki konumunu güçlendirirken diğer yandan uzak bölgelere de ihracatını kuvvetli bir şekilde artırdığını söyledi. Muş, bu süreçte hükümetin ihracatçıların ihtiyaç duyduğu desteği vermek ve onların başarılarını daha üst seviyelere taşımak için gereken bütün adımları attığını belirterek, ihracatçılarla sürekli diyalog halinde olduklarını, istişare süreçlerinin kesintisiz işlediğini aktardı.

Hedefimiz e-ticaret

Ticaret Bakanı Muş, ihracatla büyüyen Türkiye hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk ihracatçısına yeni pazarlar keşfetme imkânı sunarak ihracat kapasitemizi daha üst noktalara taşıyacağız. Turquality programı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz.” Muş, e-ihracatta Türkiye’nin payını artıracak çalışmaları sürdürdüklerini ve katma değerli ihracatı yükseltme için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yeni bir ligdeyiz

Küresel tedarik zincirleri kırılırken, tedariği ayakta tuttuklarına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “Artık yeni bir ligdeyiz. Çıktığımız bu yeni ligde kalıcı olmak için ölçek ekonomisine ulaşmalıyız. 2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84’e çıktı. Bu başarıyı dış ticaret fazlasına dönüştürmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Tedarik krizinden 25 milyar dolar

Küresel tedarik zincirleri kırılırken, tedariği ayakta tuttuklarına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmayı lehimize çevirmeyi bildik. Böylece ihracat hanemize 25 milyar dolar artı değer kattık. Büyümenin lokomotifi olduk, yılın ilk 9 ayında büyümenin yarısı ihracatla geldi.

İstihdam artışının 3’te 1’ini ihracat öncülüğündeki sanayi sektörleri sağladı. Miktar bazında ihracatta da Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 174 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi geçen yıla göre yüzde 17 artırarak, 1,10’dan 1,29’a çıkarmayı başardık. Bu artış önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Hedefimiz bu değeri 2 dolara çıkarmak.”

EKONOMİ İhracatta tarihi başarı: Türkiye son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırdı