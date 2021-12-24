Ekonomi İhracatçıyakur kalkanı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçıya kur kalkanı geliyor

Döviz kurunda oynaklık nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçılara ‘ileri vadeli kur rakamı’ kalkan olacak. Sistemle, daha önce bankalarla yapılan forward kur anlaşması, Merkez Bankası’yla (MB) yapılacak. Firmaların talep etmesi halinde Merkez Bankası, belirlenecek bir takvimle istenilen tarih için kur verecek ve kuru o rakamda sabitleyecek. Böylelikle, ileri kur uygulamasından doğacak farkı da Merkez Bankası ödeyecek.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
İhracatçıya kur kalkanı geliyor
Arşiv

Kur dalgalanmaları nedeniyle ihracatçı firmalar en çok, bir ay sonra doların ne olacağını öngöremedikleri için fiyatı tutturamadıklarından ve tam maliyeti oluşturamadıklarından şikayetçiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası, dövizdeki oynaklığa karşı ihracatı firmalara kalkan olacak “ileri vadeli kur rakamı” sistemini açıkladı. İhracatçı firmalar için gelecekteki kuru sabitleyecek sistemle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

KUR ANLAŞMASI ‘MERKEZ’LE

Firmalar halihazırda, kur riskini azaltmak için bankalarla ileri vadeli kur yani forward kur anlaşması yapıyordu. Ancak bankalar uzun vadeli değil, bir hafta, 15 gün gibi kısa süreli kur verebiliyor. Bu da firmaların ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Yeni sistemle birlikte firmalar, forward kur anlaşmasını Merkez Bankası (MB) ile yapacak. İleri vadeli kur rakamı için ihracatçı firmanın Merkez Bankası’ndan talepte bulunması gerekiyor. Yani işlem bazlı olacak. MB’nin bir aylık, üç aylık, altı aylık hatta bir yıla kadar bile kur verebileceği konuşuluyor. Sistem sayesinde önünü görebilecek olan ihracatçı, gelecekteki ödemeyi garanti altına aldığı için risk de almamış oluyor.

Bir günde bir yıllık ihracat
EKONOMİ
Bir günde bir yıllık ihracat

15 bin firma ihracata başladı
EKONOMİ
15 bin firma ihracata başladı
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.
Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Yemek yaptığı sırada evi harabeye döndü.
770 teröristin mal varlığı donduruldu

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Nebati: 'Faiz artırılmalı' diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.

​Türkiye'nin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Başkan <br>hakeme saldırdı

Başkan
hakeme saldırdı

​Süper Lig maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.