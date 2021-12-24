İhracatçıya kur kalkanı geliyor

Kur dalgalanmaları nedeniyle ihracatçı firmalar en çok, bir ay sonra doların ne olacağını öngöremedikleri için fiyatı tutturamadıklarından ve tam maliyeti oluşturamadıklarından şikayetçiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası, dövizdeki oynaklığa karşı ihracatı firmalara kalkan olacak “ileri vadeli kur rakamı” sistemini açıkladı. İhracatçı firmalar için gelecekteki kuru sabitleyecek sistemle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

KUR ANLAŞMASI ‘MERKEZ’LE

Firmalar halihazırda, kur riskini azaltmak için bankalarla ileri vadeli kur yani forward kur anlaşması yapıyordu. Ancak bankalar uzun vadeli değil, bir hafta, 15 gün gibi kısa süreli kur verebiliyor. Bu da firmaların ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Yeni sistemle birlikte firmalar, forward kur anlaşmasını Merkez Bankası (MB) ile yapacak. İleri vadeli kur rakamı için ihracatçı firmanın Merkez Bankası’ndan talepte bulunması gerekiyor. Yani işlem bazlı olacak. MB’nin bir aylık, üç aylık, altı aylık hatta bir yıla kadar bile kur verebileceği konuşuluyor. Sistem sayesinde önünü görebilecek olan ihracatçı, gelecekteki ödemeyi garanti altına aldığı için risk de almamış oluyor.

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