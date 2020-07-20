İhracatçıya yerli oto motivasyonu: Teknoloji odaklı projeler hayata geçiyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali son sürat gerçek olurken, iş dünyası da yaşanan gelişmelerden memnun ve sürecin onlarca sektöre olumlu kakı yağacaüını düşünüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili"nin ihracatçılar için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Baran Çelik

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Çelik, "Yerli otomobil üretimi, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak" değerlendirmesinde bulundu. Otomotiv sektörünün bu yıla ilişkin ihracat hedefinden de bahseden Çelik, dış satımda bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) pazarından gelecek taleplerin belirleyici olacağını aktardı. Çelik, "Pandemi nedeniyle toparlanmanın zaman alacağını öngörüyoruz. Bu yıl hedefimizi revize ederek 25 milyar dolar olarak belirledik. Her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılından itibaren hedefimiz de tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak olacak" ifadelerini kullandı.

TOGG Sedan

TEKNOLOJİ ODAKLI PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projenin ülke sanayisi açısından yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, “Bursa’da sahip olduğumuz üretim yeteneğini ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzere sergileyeceğiz. Fabrikamızın temeli atıldı. İlk otomobilimizin banttan inmesini de yine büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi. Bursa’da son 7 yılda hayata geçirdikleri projelerle konvansiyonel üretimden orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayiye dönüşüm hamlelerinin sonuç vermeye başladığını dile getiren Burkay, “TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika ve BUTGEM gibi ileri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve gelişen lojistik imkanlarımızla Bursamızın üretim yeteneğini yerli otomobil projemizde de sergilemeye hazırız” şeklinde konuştu.

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AR-GE ÇALIŞMALARI SON SÜRAT DEVAM

İbrahim Burkay

Bursa’da yerli otomobil projesine ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “BUTEKOM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla yerli otomobilin araç ağırlığını ve yakıt tüketimini azaltırken, karbondioksit emisyonunda önemli bir standarda ulaşmayı amaçlıyoruz. ‘Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi’ kurma hedefiyle proje hazırlıklarımızı da tamamladık. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde düzenleyeceğimiz kurs programlarıyla elektrikli araçlar konusunda uzman teknik eleman yetiştireceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bu yıl açılacak olan hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programına 40 öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacaktır. Uludağ Üniversitemizin ulaştıkları yetkinlik seviyesi yerli otomobil projesinin başarısı bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Kamu-sanayici-üniversite işbirliğinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar kent ve ülke ekonomimize önemli kazanımlar getirecektir.”