Ekonomi İhracatın kilosunu 116 dolara yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatın kilosunu 116 dolara yükseltti

Türkiye’nin köklü firmalarından Desa, üretim yeteneğini Avrupa’ya taşıdı. İtalya’nın Toskana bölgesinde Ar-Ge ve üretim tesisi kuran şirket, giyim ve deri tasarımının merkezinde dünyaca ünlü markaları üretecek. Desa, kilosunu 116 dolara çıkardığı deri ürünleri ihracatını yeni yatırımla artırmayı hedefliyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
İhracatın kilosunu 116 dolara yükseltti
​Türkiye’nin köklü firmalarından Desa, üretim yeteneğini Avrupa’ya taşıdı.

50 yıllık birikim ve üretim yeteneğini Avrupa’ya taşıyan DESA, İtalya’nın Toskana bölgesinde Ar-Ge ve üretim tesisi kurdu. Dünyaca ünlü markalara üretim yapacak olan yeni tesis için personel alımına Ocak 2023’te başlayacak. 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan tesisin yaklaşık 4’te 3’ünün 2 milyon avro ile yenileyen Desa, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tam kapasiteyle üretime başlayacak.

ÜLKE BAYRAĞINI DALGALANDIRACAK

Konuyla ilgili düzenlenen sohbet toplantısında soruları cevaplandıran Desa CEO’su Burak Çelet, “Türkiye’de doğan, bu topraklarda üreten ve büyüyen, yarım asrı geride bırakmış bir şirket olarak, ülkemizin bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak en büyük onurumuz. Dünyanın tüm önde gelen lüks markalarının deri mamul tasarım ve üretim tesislerinin kümelendiği Toskana bölgesinde yaptığımız bu yatırım sayesinde yeni müşterilere ulaşacağız” değerlendirmesini yaptı.

Burak Çelet
Burak Çelet

KİRACI OLARAK GİRİP SATIN ALDI

İtalya’nın Toskana bölgesinde kurdukları üretim tesisine kiracı olarak girdiklerini anlatan Çelet, yatırım ortamının uygunluğunu tespit ettikten sonra fabrikayı satın almaya karar verdiklerini belirtti. İlk etapta strateji olarak sadece İtalya ve Fransa’daki markalara hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade eden Çelet, şunları söyledi: “Yakında Dünya’da lüks segmentin en önemli oyuncuları ile yapacağımız iş birliklerini sizlere müjdelemeyi umuyoruz. İtalya derinin beşiği. Buraya ürün ihraç edebilmek için katma değerli ürün yapabilme becerisine sahip olmak gerekiyor. Ülkenin kilogram başına ortalama ihracat değeri 1.2 dolarlardayken biz bu sene kilogram başına 116 dolarlık bir değerle ihracat yapıyoruz. Katma değerli satış yapıyoruz.”

RUS TURİSTİN VALİZ İLGİSİ ZİRVEDE

  • Türkiye’ye gelen ilk yabancı valiz markası Samsonite ile 39 yıllık bir iş birlikleri olduğuna dikkat çeken Burak Çelet, “Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye ve Kuzey Kıbrıs ülkelerinde Samsonite’ın tüm satış operasyonunu Türkiye’den yönetiyoruz. Bu sene Türkiye pozitif yönde inanılmaz derecede ayrıştı. Herkes 2019 rakamlarını yakalamaya çalışırken Türkiye neredeyse 2019 rakamlarını 2’yle çarptı. Burada tabii turist faktörü inanılmaz etkili. Özellikle Rus turiste çok kuvvetli satışlar oldu. Pandemide Samsonite tüm dünyada yüzlerce mağaza kapatırken biz kapatmadık. 2019 yılına göre adet bazında yüzde 164 büyüdü” dedi.

CİROSU % 282 ARTTI

Desa’nın çok başarılı bir yılı geride bıraktığını anlatan Burak Çelet, “Perakende cirolarında yüzde 282’lik bir artış yakaladık. İhracatta da benzer bir performans ile gene yüzde 269’luk bir artış ile karşılaştık. Yıl sonu itibarıyla DESA, Samsonite ve Adesa şirketlerini içeren grup cirosunun 2,5 milyar TL’yi geçmesini bekliyoruz. Bu başarılı satış grafiği doğal olarak hisse fiyatına da çok olumlu yansıdı” bilgisini paylaştı.

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