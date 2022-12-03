Ekonomi İhracatta adım adım rekora Hedeflenen 250 milyar dolara az kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta adım adım rekora: Hedeflenen 250 milyar dolara az kaldı

Türkiye’nin ihracatı kasım ayında yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar oldu. Bu rakam, en yüksek kasım ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. 11 aylık ihracat da yüzde 13,9’luk artışla 231,2 milyar dolara çıktı. Yıl sonu için hedeflenen 250 milyar dolarlık rakama ulaşmak için aralık ayında 19 milyar dolarlık ihracat yapmak yeterli olacak.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
İhracatta adım adım rekora: Hedeflenen 250 milyar dolara az kaldı
​Türkiye’nin ihracatı kasım ayında yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar oldu.

Ekonomide çarkların dönmesinde kilit rol oynayan ihracatta yeni rekorlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Adana’da açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ihracatı kasım ayında yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolara yükseldi. Böylece en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı. İhracat, ocak-kasım döneminde yüzde 13,9 artışla 231,2 milyar dolara çıktı. Böylece yıl sonu için hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için sadece 19 milyar dolar kaldı. Kasım 2021’den Kasım 2022 dönemini kapsayan 12 ayda ise ihracat 253,5 milyar dolara yükseldi.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Geçen ay ithalat yüzde 14 yükselişle 30 milyar 655 milyon dolar oldu. Ocak-kasım döneminde ithalat yüzde 36,6 artarak 331 milyar 98 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 26,3 yükselerek 562 milyar 347 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 153,6 artışla 99 milyar 850 milyon doları buldu.

Geçen ay en fazla ihracatı otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü 2,9 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,6 milyar dolarla hazır giyim takip etti.

Mustafa Gültepe
Mustafa Gültepe

SON DÜZLÜĞE GİRDİK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 yıl sonu için hedefledikleri 250 milyar dolar ihracata emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Gültepe, “Hedefe ulaşmak için son düzlüğe girdik. İnşallah aralık ayını da en iyi şekilde tamamlayıp hedefe ulaşmanın gururunu paylaşacağız. Bir ay sonra Cumhurbaşkanımızın katılımıyla tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamını açıklayacağı” dedi.

Kasım ayında 45 şehrin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan ilk beş ilin ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını kaydeden Gültepe, ihracatın kilogram birim fiyatının 1,7 dolara yükseldiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN’A 9 KAT ARTTI

Türkiye’nin geçen ay en çok ihracat yaptığı ülkelerİN Almanya, ABD ve Irak olduğunu ifade eden Gültepe, Geçen ay Almanya’ya 1 milyar 560 bin dolar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde

125 ülkeye ihracatımızı artırdık. Filipinler’e 10 kat, Suudi Arabistan’a 9 kat ihracat artışı kaydettik. Özellikle Suudi Arabistan’a ihracatımızda önemli bir toparlanma süreci yaşıyoruz” diye konuştu.

Küresel ticarette dönemsel iniş ve çıkışların olabildiğini kaydeden Gültepe, “İhracatımızı iki yıl içinde 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokma vizyonu ile çalışıyoruz. Bu hedefler için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmalıyız. Dolayısıyla yeni yatırım yapmamız, mevcutların teknolojilerini yenilememiz gerekiyor. Böylesine kritik bir süreçte finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi önem arz ediyor” dedi.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

İhracatçıya her türlü desteği sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, küresel belirsizliklerin bu denli büyüdüğü bir dönemde ihracatçılara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurguladı. Öncelikle geleneksel ihraç pazarlarındaki daralmayı öngörerek yıl ortasında devreye aldıkları "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile ihracatçılara Asya ve Güney Amerika gibi uzak pazarlarda tutunmaları için destek olduklarını belirten Muş, şunları kaydetti: "Böylece ihracat menzilimizi ve ürün çeşitliliğimizi genişletiyoruz. Ayrıca özellikle Avrupa'da birçok firma enerji tasarrufu için çeşitli yollar ararken, yaklaşan kışla birlikte üretim ve yatırımların yeni rotalara kayma ihtimali güçlenmektedir. Bu doğrultuda bir taraftan ülkemizin Avrupa için üretim ve tedarik merkezi olması için yoğun temaslar sürdürmeye devam ederken, bir taraftan da artan enerji fiyatlarıyla gelirleri ve dolayısıyla talepleri yükselen Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin ilk tercihinin Türkiye olması için yoğun ticari diploması faaliyetleri yürütüyoruz."

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