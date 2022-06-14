İhracatın yarısı bin şirketten

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün İstanbul’da gerçekleştirildi. TİM başkanının da değiştiği Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları da açıklandı.

İLK 1000 FİRMANIN İHRACATI 123 MİLYAR $

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre; 2021'deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1.000'de yer alan şirketlerin 2021'deki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 123,3 milyar dolara ulaştı.

YÜZDE 80’İ YERLİ FİRMALAR

Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7 olurken, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 15 oldu. Araştırmaya göre, 2021'de ilk binde 827 firma yer alırken, bu yıl 173 firma ilk kez binin arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk binin yüzde 80'ini oluşturdu. Bu firmalar, ilk binin toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. İlk binin yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk bin firmanın yüzde 57,7'si Marmara Bölgesi'nde olurken, listede 52 ilden firmalar yer aldı.

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ÜÇÜNCÜ SIRADA GAZİANTEP VAR

İlk bin İhracatçı Listesi'nde 52 ilden firma yer aldı. 2021 yılında listede en fazla firması yer alan iller; İstanbul (429 şirket), İzmir (78 şirket), Gaziantep (71 şirket), Kocaeli (65 şirket), Bursa (52 şirket) ve Ankara (46 şirket) olarak sıralandı.

UZAK PAZARLARA DAHA FAZLA MAL SATMALIYIZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, ihracatın büyümeye verdiği güçlü desteğe dikkat çekti. Uzak ülkeler stratejisiyle 18 ülkeye olan 20 milyar dolarlık ihracatı dört katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Muş, ihracatçıyı kur oynaklığından korumak için hükümet olarak verdikleri desteklere dikkat çekti. Muş, Türkiye’nin ihracat vizyonunu genişletme adımlarını atmayı sürdüreceklerini anlattı.

Yıldızlar listesindeki ilk 10 firma

2021 yılında en yüksek ihracat yapan ilk 10 firmanın yanı sıra kendi sektöründe en çok ihracat yapan 27 firmanın da ödülleri törende takdim edildi. Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’na (THY) ise Hizmet İhracatı Özel Ödülü verildi. Geçen yıl en yüksek ihracat yapan ilk 10 firma şöyle sıralandı:

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1 Ford Otomotiv

2 Toyota Otomotiv

3 Türkiye Petrol Rafinerileri

4 Kibar Dış Ticaret

5 Vestel Ticaret

6 Arçelik

7 OYAK-Renault

8 SOCAR Türkiye

9 HABAŞ

10 TGS Dış Ticaret

İsmail Gülle’den duygusal veda

Önce genel kurul salonunda ihracatçılara seslenen TİM Başkanı İsmail Gülle, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların da katıldığı ödül töreninde duygusal bir veda konuşması yaptı. TİM Başkanlığı döneminde kur üzerinden ekonomiye saldırılara, ticaret savaşlarına, pandemiye ve sıcak çatışmalara şahitlik ettikleri tarihi bir süreç yaşadıklarını belirten Gülle, Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı payı yüzde 1’in üzerine taşıma başarısı gösterdiklerini belirtti. Gülle, “Bugün size TİM Başkanı olarak son kez hitap ediyorum. Bundan dolayı hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Sevinçliyim çünkü, çıtayı devraldığımız yerden çok daha yukarı çıkardık ve bu bayrağı öyle teslim ediyoruz. TİM Başkanlığı görevim bitse de, bundan sonra da Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkârı olmaya devam edeceğim. Makamlar gelip geçicidir. Esas olan güçlü ve müreffeh Türkiye’dir” dedi.

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Mustafa Gültepe

Mustafa Gültepe 273 oyla seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) başkanlığına İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe seçildi. Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, genel kuruldaki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli oyun 273’ünü alan Gültepe, TİM Başkanı seçildi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Mustafa Gültepe, yaptığı değerlendirmede TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesinin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür eden Gültepe, Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Gültepe, “TİM’i strateji ve vizyon liderliğini üstlenen, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif, senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek bilgi akışı ve projeler en önemli veri kaynağımız olacak” dedi.

KÜRESEL TİCARETTEKİ PAYIMIZI %50 ARTIRABİLİRİZ

Türkiye’nin geleceği için ihracatın vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Gültepe, şu mesajları verdi: “Biz Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik dönüşümü tamamlamak zorundayız. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor. Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum.”

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