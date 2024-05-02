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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 10.097,39 puandan başladı. Peki FED faiz kararı borsayı nasıl etkiledi? En çok kazanan ve kaybeden sektörler de belli oldu. İşte detaylar.

10:28 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da pozitif görünüm sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,64 puan ve yüzde 0,51 artarak 10.097,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,95 ile spor oldu.

FED faiz kararı borsaya etkisi ne olur?

Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puanla tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade eden Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Altın fiyatları FED faiz kararı sonrası tepetaklak: Çeyrek ne kadar? İşte 2 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları

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