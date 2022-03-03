​İhracatta en yüksek şubat rekoru: 20,3 milyar dolara ulaştı

Türkiye ekonomi programının odak noktasına aldığı ihracat, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı şubat ayı dış ticaret verilerine göre, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına 20 milyar 3 milyon dolar ihracatla ulaşıldı. Yıllık yüzde 25,4 arttı. Geçen yıl aynı ayda 15 milyar dolardı.

Türk ihracatçısı, geçen ay 214 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, 164 ülkeye de ihracatını artırmayı başardı. En fazla dış satış Almanya’ya yüzde 19,5 artış ve 1,78 milyar dolarla gerçekleşti. Bu ülkeyi ABD yüzde 41,9 artış ve 1,29 milyar dolar, İngiltere yüzde 14,4 artış ve 1,09 milyar dolarla izledi.

Şubatta ithalat ise yüzde 45,6 artışla 28,09 milyar dolara çıktı. Böylelikle şubat ayı dış ticaret açığı 8,1 milyar dolar, dış ticaret hacmi yüzde 36,4 artışla 48,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı 11,6 puan azalarak yüzde 71,2 puan oldu. Bu yılın ocak-şubat döneminde ihracat yüzde 21,4 artışla 37,6 milyar dolara çıktı.

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Mehmet Muş

ENERJİ FİYATI ETKİLİ

Geçen ay en fazla ithalat Rusya’dan yüzde 123,7 artış ve 3,8 milyar dolarla gerçekleşirken, Çin yüzde 41,8 artış ve 3,17 milyar dolar, Almanya yüzde 8,1 artış ve 1,84 milyar dolarla takip etti.

İhracat rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın şubat ayında 20 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, “Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise şubatta yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışla 28,1 milyar dolar oldu” dedi.

Tüketim mallarında düşüş

Türkiye’de şubat ayında en çok ihraç ve ithal edilen ürün hammadde oldu. Söz konusu üründe ihracat yüzde 32,2 artışla 10,2 milyar dolar, ithalat yüzde 60,8 arıtşla 23,3 milyar dolar oldu. Tüketim malları ihracatı da yüzde 18,9 artışla 7,47 milyar dolara, yatırım malları yüzde 16,9 artışla 2,1 milyar dolara çıktı. Yatırım malları ithalatı ise yüzde 2,4 artışla 2,71 milyar dolara çıkarken, tüketim malları ithalatı yüzde 2,3 düşüş göstererek 2,06 milyar dolara geriledi.

Şampiyon otomotiv

Sanayi grubu, toplam ihracattan aldığı 94,4 pay ve 18,8 milyar dolara liderlik ipini göğüslerken, bu gruptaki otomotiv sektörü 2,6 milyar dolarla ihracat şampiyonu oldu. Otomotivi kimyevi maddeler 2,4 milyar dolar, hazır giyim 1,8 milyar dolarla izledi. Tarım, orman ve balıkçılık yüzde 3,4, madencilik yüzde 1,5 pay aldı. Sanayi grubu, ithalattan da yüzde 67,7 pay alarak ithalat rakamı 19,2 milyar dolara çıktı.

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Hızlıca adım attık

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki ülkenin de Türkiye’nin önemli ticari partneri olduğunu belirterek, “Bu kapsamda; söz konusu gerilimin ülkemiz ekonomisine ve ticaretimize olumsuz etkilerine karşı hızlıca adımlar attık. İhracatçılarımız ve nakliyecilerimiz için iki ayrı masa tesis ettik. TİM, DEİK ve ilgili sektör çatı kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde, ihracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergahları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 7/24 etkin bir yönetim anlayışı oluşturmuş durumdayız” dedi. Kefalet sağlayarak finansmana erişim amacını taşıyan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) şirketinin faaliyete başladığını hatırlatan Mehmet Muş, Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) altyapı çalışmalarının da başlayacağını, bu serbest bölgede bilişim ve yenilenebilir enerji şirketlerinin yatırım iştahının yüksek olduğunu kaydetti.

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İsmail Gülle

Teyakkuza geçtik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracatımızın performansı gösteriyor ki 2022 yılında da ihracat ailemiz Türkiye’nin büyümesine öncülük edecek” dedi. Rusya ve Ukrayna gerilimini dikkatle takip ettiklerini söyleyen Gülle, "Bu süreci ihracatçılarımızı mağdur etmeden yönetmek için teyakkuza geçmiş durumdayız. Rusya’ya karşı açıklanan finansal yaptırımlara günaşırı yenileri ekleniyor.GGelişmelere göre en doğru pozisyon alacağız” diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle, şubat ayında bin 718 firmanın daha ihracat ailesine katıldığını sözlerine ekledi.

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