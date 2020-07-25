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Ekonomi İkinci çeyrek geliri 3 milyarı aştı Abone sayısı 23,6 milyon kişi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci çeyrek geliri 3 milyarı aştı: Abone sayısı 23,6 milyon kişi

Vodafone Türkiye, servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 13,8 artırdı. Abone sayısı 23,6 milyon kişiye ulaşan Vodafone 3,3 milyar lira kazanç elde etti. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, “Ekonominin normalleşme ve toparlanma sürecinde öncü bir rol oynadık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vodafone Türkiye, 2020 Nisan-Haziran dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre şirket, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü.

23,6 MİLYON ABONESİ VAR

Şirketin servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak, mali yılın ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) 3,3 milyar TL'ye ulaştı. İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,6 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,7 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 804 bin artış ile 14,6 milyona çıkardı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 17,5 milyon olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 200 bin artışla 1,1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri yüzde 59,7 arttı. Şirketin, yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 329 bine ulaştı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısı ise 8,7 milyona yükseldi.

ABONE BAŞI 7,5 GB İNTERNET HİZMETİ

Vodafone Türkiye, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını da sürdürdü. Vodafone'un "Vodafone Yanımda", "Online Self Servis" ve "Vodafone TV" uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona ulaştı. Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 625 milyon oldu. Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 artışla 7,5 GB'a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 artışla 528,9 petabyte'a yükseldi.

TÜRK EKONOMİSİ NORMALLEŞİYOR

Colman Deegan
  • Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, “Ekonominin normalleşme ve toparlanma sürecinde de sektörümüzün ve şirketimizin öncü bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Sektörümüz, salgınla mücadeleye öncülük etme ve dijitalleşme sayesinde salgın sürecinden güçlenerek çıkmış bir toplum yaratma konusunda dirençli. Bu çerçevede yatırım ortamını iyileştirmek, adil rekabet ortamı sağlamak ve kaynakların etkin kullanımını teşvik etmek gerekiyor. Hükümetin salgın sürecinde gösterdiği çabaya Türkiye’nin dijitalleşmesinde yatırımla destek vereceğiz” dedi.

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