Ekonomi Sağlık çalışanlarına ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma
İŞ DÜNYASI

Vodafone'dan sağlık çalışanlarına ​ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma

Sağlık çalışanlarına ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma

Vodafone, kamu sağlık sektöründe görevli çalışanların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kamu sağlık çalışanları için harekete geçti.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone’luların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”

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