İklimde yeni dönem

Paris Anlaşması’nı TBMM’de onaylayan Türkiye’ye Mutabakat çerçevesinde 3 milyar 157 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadele daha etkin bir şekilde yürütülecek. Enerji, tarım, ulaşım, çevre ve şehircilikte ‘yeşil kalkınmayı’ destekleyerek Türkiye’yi, onayladığı İklim Anlaşması hedefleri kapsamında 2053’de sıfır emisyon hedefine taşıyacak. Sürdürülebilir bir ekonomi, yeşil kalkınma ve yeşil üretim için bu kaynak 3 sene içinde kullanacak. Buna göre, 2053 yılına gelindiğinde Türkiye, net sıfır emisyona ulaşan, karbon nötr bir ülke olmayı hedefliyor.

İKLİMİN ANAYASASI

Söz konusu hedefler doğrultusunda Türkiye, iklim değişikliğiyle ilgili ‘stratejik plan’ oluşturacak. 2053’e uzanacak bu plan çerçevesinde hedefler yıl yıl belirlenecek. Yıllar itibariyle yapılması gerekenler ve bunların takip edileceği ana başlıklar bulunacak. Söz konusu plan Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede anayasası olacak. Bu yol haritasıyla birlikte Türkiye için çok önemli adımlar atılacak.

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Yeşil dönüşüme kaldıraç etkisi

3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağın Türkiye’nin yeşil dönüşümüne ‘kaldıraç etkisinde” bulunacağına dikkat çekiliyor. Kaynak yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde kullandırılacak.

Enerjide dönüşüm: Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecek. Çevreci enerji kaynaklarının başında gelen hidroelektrik çalışmaları da destek verilecek. Hidroelektrik geliştirme ve mevcut tesislerin rehabilitasyonu da gelecek kaynaktan pay alacak.

Çevreci üretim: Sanayi üretiminde enerji verimliliğini artıracak adımların desteklenmesi, bu çerçevede düşük karbonlu üretime destek sağlanması da hedefleniyor. Yeşil OSB’ler KOBİ’lerin dijitalleşme çalışmaları bu kapsamda önemli görülüyor.

Akıllı tarım: İklim değişikliği ile birlikte küresel alanda tarım stratejik sektör olarak öne çıkarken kaynaktan özellikle akıllı tarım uygulamaları da pay alacak. Biyogaz enerji üretimi, yenilenebilir enerjiyle hassas tarım ve gıda atıklarının azaltılması diğer detayları oluşturuyor.

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Kara yolundan raya: Çevre kirliliğinde önemli etken olan taşımacılık ve kentleşmede de kaynaktan fayda sağlanılacak. Kara yolu ulaşımından demir yolu taşımacılığına geçiş, kentlerde toplu taşıma, e-araçlar destek sağlanacak başlıklar arasında.

Suyun korunması: İklim değişikliğiyle azalan su kaynakları ile bunların verimli yönetimi de önemli bir yer tutuyor. Taşkın kontrolü projeleri, sıfır atık girişimleri, yeşil ve ‘net sıfır’ binalara da finansman sağlanacak.

GÜNDEM Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi