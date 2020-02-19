Ekonomi İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaçlara yüzde 12.09 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyatlar 19 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi Diğer
Yeni fiyatlar bugün geçerli olacak.
Yeni fiyatlar bugün geçerli olacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilaç fiyatlarına ilişkin değişikliğe gitti. 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euronun değeri 3.4037 liradan 3.8155 liraya yükseltildi. Böylece ilaçların fiyatlarına yüzde 12.09 oranında zam yapılmış oldu. Yeni fiyatlar 19/02/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırılmıştır.

  • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2' nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

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