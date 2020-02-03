İlk üçe girmek istiyoruz

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, istif makineleri sektörü olarak, ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı, pazar büyüklüğü olarak da Avrupa'da ilk 3'e girebilmeyi hedeflediklerini söyledi. Akbaytogan, yerli üretimin geliştirilmesi adına teknolojiler ürettiklerini belirterek, "İSDER olarak üyelerimizle Türkiye'de ihtiyaç duyulan özellikle yedek parça ve aktarma organları geliştirme konusunda da projeler yürütüyoruz. Farklı sektörlere yönelik çözüm sunma kabiliyetine sahip İSDER üyelerimizle ülke ekonomisine de katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ender Akbaytogan

İHRACAT YÜKSELDİ İTHALAT DÜŞTÜ

İstif makineleri sektörü olarak 2018'de üretim değerlerinin 7,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getiren Akbaytogan, sektörün mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Geçen yıl sektörün ihracatı yükselirken, ithalatında düşüş yaşandığını ve olumlu performans sergilediklerini ifade eden Akbaytogan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin forklift ve depo içi ekipman ürün grubunda ana ihracat pazarlarını, Irak, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan, Polonya; platform ürün grubunun ana ihracat pazarlarını ABD, Meksika, Almanya, Rusya, İspanya; gezer köprü vinç ürün grubunun ana ihracat pazarlarını Avusturya, Hollanda, Cezayir, Fransa, Kuveyt; mobil vinç ürün grubunun ana ihracat pazarlarını ise Danimarka, Cezayir, İsrail, Kuveyt ve Özbekistan oluşturuyor."

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKIYOR

Platformların çalışma sisteminde yer alan ve önemli güvenlik şartlarını da sağlayan bazı mekanik switchler yerine elektronik sensörler kullanılmaya başlandığını dile getiren Ender Akbaytogan, aynı zamanda kontrol ünitelerinin içerisinde yer alan entegre sensörlerle en önemli konu olan güvenliğin maksimum seviyeye çıkartıldığını bildirdi. Gelişmiş kontrol üniteleriyle kullanıcı dostu ve sıfır emisyon ile çevre dostu makinelerin günden güne arttığını ifade eden Akbaytogan, AVM, fabrikalar gibi iç mekanlarda ihtiyacın artması sebebiyle dar alanlardan geçişte kolaylık sağlayan makine tasarımının uygulanan değişikliklerin başında geldiğini belirtti.

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KULLANICI İÇİN YENİ TEKNOLOJİ

Ender Akbaytogan, vinç sektöründe dünyanın her noktasındaki müşterilerinin taleplerini karşıladıklarını, platform sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin güvenliği maksimum seviyeye çıkaran ürünler ürettiğini dile söyledi. Forklift sektöründe ise kullanıcı hatalarını minimuma indiren teknolojiler olduğunu belirten Aybaytogan, yazılım cihazlarındaki gelişmelere bağlı olarak makinanın konumu, çalışma kayıtlarının tutulması, uzaktan erişim, otomasyon gibi birçok farklı isteğin vinç sektöründe karşılık bulduğunu kaydetti.



