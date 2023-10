İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor

Yapılan indirim çağrılarının ardından bir market grubu daha harekete geçti. Türkiye'nin en büyük zincir market gruplarından ŞOK, BİM ve Happy'den sonra A101 de her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapacağını açıkladı.

A101'den yapılan açıklamada, 66 binden fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile şirketin, yılın 12 ayı boyunca yaptığı haftalık kampanyalarla kaliteli ürünleri her daim, en uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

"A101'in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu, her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız. Yerel zincirler her gün yüzlerce farklı üründe dün olduğu gibi bugün ve yarın da indirimli satışa devam edecek. Şu an yürüttüğümüz indirim kampanyaları haricinde dayanıklı tüketim grubu, temizlik ürünleri, mutfak araç gereçlerinde aralık ayı sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.