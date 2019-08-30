Irak’la elektrik ticareti başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Irak ile elektrik ticaretini yeniden başlatmak konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Irak’taki temaslarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Bu kapsamda Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çeşitli iş birliği imkanlarını görüştüklerini belirterek, “Ticaretimiz yaklaşık 13 milyar dolar civarında seyrediyor ama her iki ülkenin de mutabakatıyla bunu ilk etapta 20 milyar dolara çıkartmak hedefi var” ifadesini kullandı. Iraklı yetkililerle enerjinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını aktaran Dönmez, “Irak ile geçmişte elektrik ticareti yapıyorduk. Şimdi ticareti yeniden daha kapsamlı başlatma konusunda bir mutabakatımız var” dedi.

Fatih Dönmez (Solda), Luey El-Hatib (Sağda)

TÜRKİYE TARAFINDA HAZIRLIKLAR TAMAM

Mevcut bağlantı kapasitesinin artırılması gerektiğini dile getiren Dönmez, Türkiye tarafında gerekli hazırlıkların da yapıldığını belirtti. Irak tarafının hazırlıklarına değinen Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak tarafı da kendi elektrik şebekesiyle ilgili eksiklerini tamamlarsa, bu hizmeti rahatlıkla verebilir hale geleceğiz. Irak tabi sıcak bir memleket ve yaşam alanlarının soğutulması son derece önemli. Bunun için kesintisiz elektrik kaynağına ihtiyaçları var. Bu konuda gereken desteği vereceğiz, şebeke altyapısının yenilenmesi önemli bir iş kalemi. Yaptığımız temaslarda Irak tarafı bu işte Türkiye’de gerek malzeme üretenlere, gerekse de işlerin yapımı sürecinde görev alabilecek yüklenicilere kapılarının açık olduğunu ifade ettiler. Biz de Türkiye’de elektrik ekipmanı altyapısı, şebeke malzemesi üreten ve bu işlerin uygulamasını, montajını yapan firmalara da duyurmuş olalım. Ciddi bir iş potansiyeli gözüküyor.”

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En fazla üretim linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 211 bin 135 ton, taş kömürü kokunda 361 bin 188 ton ve taş kömüründe 79 bin 726 ton oldu. Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 96 bin 498 ton, taş kömüründe 2 milyon 418 bin 321 ton ve taş kömürü kokunda 350 bin 492 ton olarak hesaplandı. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, linyitte yüzde 101,9 ve taş kömürü kokunda yüzde 103,1 oldu.

Petrol gelirleri azaldı

Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol şirketinin 2019’un ilk yarısındaki toplam geliri ve net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşüşle 789,4 milyar dolara geriledi. Şirketlerin toplam net kârı ise bu yılın ilk yarısında 47 milyar dolara geriledi. Bu yılın ilk yarısında en fazla net kar elde eden şirket, 9 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. En yüksek geliri yakalayan şirket ise 177,5 milyar dolarla yine Shell oldu. Petrol şirketlerinin toplam gelirler ve net karlarının azalmasında, ham petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.