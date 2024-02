İsrail ve müttefiklerini korkutan senaryo: Gerilim Süveyş'i kapatırsa

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e açılan deniz ticaret yolunun bulunduğu bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail’e görünürde ses çıkarmayan Batılı destekçileri, her an meydana gelebilecek bir deniz yolu kazası nedeniyle büyük tedirginlik içinde.

Diken üstündeki bölgede her an yaşanması muhtemel böyle bir gelişme karşısında büyük tedirginlik yaşayan Batılı devletlerin İsrail’e verdikleri desteği keseceği belirtiliyor. Avrupa ve ABD’nin son zamanlarda Gazze’deki katliamlarını durdurması için İsrail’e baskı yapma çabalarının altında bu muhtemel gelişmelerin olduğu ifade ediliyor. Küresel ekonominin ağırlık merkezinin kaydığı Asya’nın en büyük ülkeleri olan Çin, Hindistan, Japonya, Pakistan ve Endonezya'yla ticaret yapan Avrupa için Süveyş Kanalı’nın önemi gün geçtikçe artıyor.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal küresel ticaretin yaklaşık %12'sinine aracılık ediyor. İsrail katliamlarının sebebiyet verdiği gerginlik nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan geçişler azaldı. Günde ortalama 49 geminin geçtiği kanaldan geçişler son iki ayda yüzde 40 azıldı. The Ever Given isimli konteyner gemisinin Mart 2021'de kaza yaparak karaya oturması sonucu Süveyş Kanalı, 6 gün boyunca deniz trafiğine kapalı kaldı ve yüzlerce gemi geçiş yapamadı.