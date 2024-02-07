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Ekonomi

İngiltere ekonomisi 2023'de resesyon yaşadı

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsünün (NIESR) yeni araştırmasına göre, enstitü ekonomistleri tarafından, İngiliz ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında resesyon yaşadığı tahmin ediliyor.

11:57 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ekonominin geçen yıl sadece yüzde 0,3 büyüdüğü öngörülürken, ülkede ekonomik büyümenin orta vadede zayıf kalması bekleniyor.


Bu yıl İngiliz ekonomisinin yüzde 0,9 büyüyeceği tahmin ediliyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime bağlı olarak nakliye maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki artış ekonomik büyüme için aşağı ve enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturuyor.


Ülkede enflasyonun enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle nisanda İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin altına düşerek yüzde 1,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak BoE'nin mayısta faiz indirimine başlaması olası görülürken, devam eden çekirdek enflasyon, yüksek ücret artışı ve jeopolitik gerilimler nedeniyle faiz indiriminin piyasa beklentisinden daha yavaş gerçekleşmesi öngörülüyor.




#İngiliz ekonomisi
#NIESR
#Resesyon
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