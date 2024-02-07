İngiltere ekonomisi 2023'de resesyon yaşadı

Bu yıl İngiliz ekonomisinin yüzde 0,9 büyüyeceği tahmin ediliyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime bağlı olarak nakliye maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki artış ekonomik büyüme için aşağı ve enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturuyor.