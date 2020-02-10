Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı Kasım ayında 13,3 oldu
İŞ DÜNYASI

İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında 13,3 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişilik artışla 4 milyon 308 bin olarak hesaplandı.

Haber Merkezi AA
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 13.3'e yükseldi.
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 13.3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13,3 oldu.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

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İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 45,6'ya geriledi.

  • Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,6'sı inşaat ve yüzde 56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Veriler, Kasım 2018 ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı yüzde 2,9, inşaat sektörünün payı yüzde 13,8 azalırken, sanayi sektörünün payı yüzde 1,8, hizmet sektörünün payı yüzde 1 arttı.

İş gücüne katılım oranı yüzde 52,5

İş gücü, Kasım 2019'da, bir önceki yılın aynı ayına göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 52,5'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,8 puanlık düşüşle yüzde 71,6'ya, kadınlarda 0,2 puanlık azalışla yüzde 33,9'a geriledi.

Kasım 2019'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,8 oldu.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı, 0,2 puan artarak, yüzde 45,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da Kasım 2019'da, bir önceki aya göre 100 bin kişilik artışla 4 milyon 318 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,8 oldu. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı.

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