Ekonomi İşsizlik yüzde 12,9
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik yüzde 12,9

Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2020’de 2019’un aynı ayına göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak, 4 milyon 5 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı ise Kasım 2020’de 0,9 puan artarak yüzde 25,4 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2020’de 2019’un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Kasım 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 14,8 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan artarak yüzde 25,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,5 puan düşüşle yüzde 13,1 olarak belirlendi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

İş gücü, Kasım 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 3,2 puanlık azalışla yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 puan azalarak yüzde 29,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019’un aynı dönemine göre 3,8 puan düşerek yüzde 19’a geriledi.

SANAYİDEKİ İSTİHDAM 83 BİN KİŞİ ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 24 bin kişi azalarak 27 milyon 140 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 azalarak yüzde 49,4 olarak belirlendi. İş gücüne katılan sayısı 32 bin kişi azalarak 31 milyon 146 bin kişiyi oldu. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, sanayi sektöründe 83 bin kişi artarken, tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 6 bin kişi, hizmet sektöründe 38 bin kişi azaldı.

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