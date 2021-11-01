İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçerek rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul, yılın 9 aylık döneminde 5 milyon 829 bin 920 turisti ağırlayarak geçen yılki rekorunu kırdı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 9 ayında 5 milyon 829 bin 920 oldu. Eylül ayında ise İstanbul'u 975 bin 916 kişi ziyaret etti. Turist sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111 arttı.

Verilere göre, İstanbul'da bu yılın mart ayından bu yana her ay yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

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Geçen ay İstanbul'a en çok İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıldı

Eylül ayında İstanbul'a 973 bin 10 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla gelenlerin sayısı 2 bin 906 oldu. Geçen yıla nazaran hava yoluyla gelenlerde yüzde 112, deniz yoluyla mega kente gelenlerde yüzde 6 artış yaşandı.

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Eylülde Atatürk Havalimanı'ndan 1311, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 284 bin 328, İstanbul Havalimanı'ndan 687 bin 171 turist İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan 1310, Zeytinburnu Limanı'ndan 1265, Ambarlı Limanı'ndan 188, Haydarpaşa Limanı'ndan 238, Pendik Limanı'ndan 71, Marmara Limanı'ndan 34 kişi İstanbul'a ayak bastı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 70'inin tercihi İstanbul Havalimanı, yüzde 29'unun Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.

Yılın ilk 9 ayında Atatürk Havalimanı'ndan 9 bin 883, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 1 milyon 739 bin 545, İstanbul Havalimanı'ndan 4 milyon 55 bin 440, Haydarpaşa Limanı'ndan 1886, Sarayburnu Limanı'ndan 12, Marmara Limanı'ndan 341, Tuzla Limanı'ndan 11 bin 788, Pendik Limanı'ndan 470, Ambarlı Limanı'ndan 1428, Zeytinburnu Limanı'ndan 9 bin 127 turist İstanbul'a giriş yaptı.

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Eylül ayında İranlılar ilk sırada

Eylül ayında İstanbul'a gelen yabancılar arasında İranlılar ilk sırada yer aldı. Eylülde 105 bin 958 İranlı turist İstanbul'a gelirken, ziyaretçi sayısının yüzde 10,86'sını oluşturdu.

İran'ı sırasıyla 81 bin 615 turistle Rusya, 79 bin 384 turistle Almanya, 53 bin 953 turistle Irak, 34 bin 157 turistle Fransa, 33 bin 198 turistle ABD, 30 bin 212 turistle Ukrayna, 29 bin 900 turistle Ürdün, 27 bin 254 turistle Kuveyt, 26 bin 299 turistle Özbekistan, 23 bin 928 turistle Libya, 21 bin 278 turistle Hollanda, 20 bin 372 turistle Azerbaycan, 19 bin 857 turistle Lübnan, 17 bin 844 turistle Fas, 16 bin 575 turistle Mısır, 16 bin 108 turistle İngiltere, 13 bin 904 turistle Kazakistan, 12 bin 330 İsveç, 11 bin 111 turistle Tunus, 10 bin 904 Belçika, 10 bin 842 İspanya, 10 bin 692 Suriye, 10 bin 464 turistle İtalya ve 10 bin 336 turistle İsviçre takip etti.

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Şehre gelen turistlerin yüzde 8,36'sını Ruslar, yüzde 8,13'ünü Almanlar, yüzde 5,53'ünü Iraklılar, yüzde 3,40'ını Amerikalılar, yüzde 3,10'unu Ukraynalılar oluşturdu.

İstanbul'a söz konusu dönemde 191 ülkeden turist gelirken, Laos ve Fiji'den birer, Tonga, Vatikan, Bhutan, Bahama Adaları, Saint Vincent ve Grenadinler'den ikişer kişi İstanbul'u ziyaret etti.