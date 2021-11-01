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ANTALYA

Antalya’ya turist akını: Son 1 ayda havayolu ile 1 milyon 545 bin turist geldi

Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 46 bin 34 uçakla 8 milyon 217 bin 988 turist geldi. Sadece 1-31 Ekim tarihlerinde ise kenti 9 bin 53 uçakla 1 milyon 545 bin 524 turist ziyaret etti. İngiltere’den ise Antalya’ya 23 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında 323 uçakla 50 bin 8 turist geldi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’ya turist akını: Son 1 ayda havayolu ile 1 milyon 545 bin turist geldi
Antalya’ya turist akını.

Turizmin başkenti Antalya’ya sonbaharda da turist akını sürüyor. Pandeminin devam etmesine karşın güvenli turizm sertifikalı otelleri ve dünyaca ünlü plajlarıyla 2021 yılında geçen yıla oranla iyi bir çıkış yakalayan Antalya, sonbaharda da birçok ülkeden turist ağırlamaya devam ediyor. Antalya Havalimanı verilerine göre, kente 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 46 bin 34 uçakla 8 milyon 217 bin 988 turist geldi. Sadece 1-31 Ekim tarihlerinde ise kenti 9 bin 53 uçakla 1 milyon 545 bin 524 turist ziyaret etti.


“İngiliz turist Antalya’ya akın akın geliyor”


Türkiye’yi kırmızı listeden çıkartan İngiltere’den Antalya’ya turist yağıyor. Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı deniz ve güneş hasreti çeken İngiliz turistler, önlemlerin genişletilmesi ile Antalya’ya koştu. 23 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında 323 uçakla 50 bin 8 İngiliz turist Antalya’ya iniş yaptı.

Ruslar ilk sırada


Kente gelen turistlerin milletlere göre dağılımına bakıldığında ise 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında Rusya 3 milyon 306 bin 264 kişi ile ilk sırayı alırken Rusya’yı, 1 milyon 440 bin 132 kişi Almanya, Almanya’yı 1 milyon 207 bin 926 kişi ile Ukrayna takip etti. Ukrayna’dan sonra Antalya’yı tercih eden ülkeler arasında Polonya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Beyaz Rusya, Moldovya ve Sırbistan yer aldı.

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