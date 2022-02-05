Ekonomi İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupada en çok uçuş yapılan havalimanı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 27 Ocak ila 3 Şubat tarihlerini kapsayan uçuş verilerine göre İstanbul Havalimanı, toplam 7 bin 55 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupada en çok uçuş yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı.

2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen uçuş sayısında da Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. EUROCONTROL verilerine göre söz konusu tarih aralığında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleşti. Aynı dönemde en yüksek günlük uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak günü ulaşıldı.

İGA: AVRUPA'DA ZİRVEDEYİZ

Listede İstanbul Havalimanı'nın ardından Amsterdam Schiphol Havalimanı 6 bin 474 seferle ikinci sırada yer aldı. Madrid Barajas Havalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 6 bin 25 seferler dördüncü oldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da zirvedeyiz! 27 Ocak-3 Şubat EUROCONTROL verilerine göre en çok uçuş yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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