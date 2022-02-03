THY çevreci yakıtla uçuşlara başladı

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez geçtiğimiz gün gerçekleşen TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı - Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı.

İlgili rotada haftada bir gün kullanılacak çevreci yakıtın süreç içerisinde farklı uçuş rotalarında da değerlendirilmesi ve daha yaygın kullanımı planlanıyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) kullanacağı sürdürülebilir havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87’ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor.

Ahmet Bolat

THY TARİHİNDE BİR İLK

Türk Hava Yolları tarihinde ilk kez bir uçağımız çevreci yakıt kullanarak gökyüzüyle buluştuğunu aktaran Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Toplam sera gazı emisyonlarımızın yüzde 99,8’ini oluşturan yakıtlarda verimliliği artırarak belki de nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlının gelecek nesillerimiz ile birlikte yaşamasına imkân tanımış olacağız” dedi. Bolat, THY filosunun 8,5 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en genç filolarından biri olduğunu dile getirdi.

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2022'de üretime geçiliyor

Çevreci yakıt üretmeyi de amaçladıklarını vurgulayan Ahmet Bolat, “Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte, Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıtı Projesini (MİKRO-JET) yürütüyoruz. Proje kapsamında, sürdürülebilir kaynaklardan 2022 yılında elde edilecek bu biyoyakıtı, Turkish Technic tarafından yapılacak motor testleri akabinde uçuşlarımızda kullanacağız” dedi. Bolat, 2008’den bu yana, karbon ayak izini azaltmak için 100’den fazla proje başlattıklarını da vurguladı.

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