İstanbul küresel endekste yükseliyor

NEW YORK ZİRVEDE

Okutur, "İstanbul’un Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişi, yabancı sermaye yatırımlarında artış potansiyeline dair güçlü bir işaret” değerlen-dirmesinde bulundu. Verilen bilgiye göre, şehirleri küresel ekonomiye açıklık ve entegrasyona göre sıralayan araştırmanın zirvesinde Amerika’nın New York şehri, ikinci sırada İngiltere'nin başkenti Londra, üçüncü sırada da Fransa'nın başkenti Paris yer aldı. Kearney tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul, Meksiko gibi şehirlerin Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişinin, küresel fırsatların yeni coğrafyalara yayıldığının bir göstergesi olduğu da vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin can damarı İstanbul, milli gelirin yüzde 30'unu tek başına üretiyor. Her 100 çalışanın 24'ü İstanbul'da istihdam edilirken, turizmde ise her 100 yabancı turistin 35'i İstanbul'u tercih ediyor. Ayrıca hava yolculuklarının yaklaşık yüzde 50'si de İstanbul'daki havalimanlarından yapılıyor. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın da yaklaşık yüzde 45’i İstanbul’dan yapılıyor.