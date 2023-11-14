İstanbul küresel endekste yükseliyor

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'in hazırladığı ‘Küresel Şehirler Endeksi’nde bu yıl üç basamak birden yükseldi. Küresel ekonomiye liderlik eden şehirleri belirleyen endekste geçen yıl 28'inci sırada yer alan İstanbul, bu yıl 25'inci sırada yer aldı. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, küresel şirketlerin İstanbul'a ilgisinde dikkati çekici artış yaşandığını belirterek, Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişin bunun somut göstergesi olduğunu ifade etti.

İSTANBUL HAVALİMANI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul'un yükselişinde endeksin kriterlerinden biri olan 'kültürel deneyim' konusunda kısa sürede sağladığı hızlı ilerlemenin önemli katkısı oldu. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla şehrin ‘seyahat hub’ı olarak konumlanması ve uluslararası ziyaretçi sayısındaki büyük artış, İstanbul’un "kültürel deneyim" konusunda 5 yılda 20 basamak birden ilerleyerek 15'inciliğe yükselmesini sağladı. Kearney tarafından yapılan değerlendirmede uluslararası okulların ve kardeş kentlerin çokluğu da İstanbul’un güçlü yönleri arasında değerlendirildi.

NEW YORK ZİRVEDE

Okutur, "İstanbul’un Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişi, yabancı sermaye yatırımlarında artış potansiyeline dair güçlü bir işaret” değerlen-dirmesinde bulundu. Verilen bilgiye göre, şehirleri küresel ekonomiye açıklık ve entegrasyona göre sıralayan araştırmanın zirvesinde Amerika’nın New York şehri, ikinci sırada İngiltere'nin başkenti Londra, üçüncü sırada da Fransa'nın başkenti Paris yer aldı. Kearney tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul, Meksiko gibi şehirlerin Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişinin, küresel fırsatların yeni coğrafyalara yayıldığının bir göstergesi olduğu da vurgulandı.

MİLLİ GELİRİN %30’U İSTANBUL’DAN

Türkiye ekonomisinin can damarı İstanbul, milli gelirin yüzde 30'unu tek başına üretiyor. Her 100 çalışanın 24'ü İstanbul'da istihdam edilirken, turizmde ise her 100 yabancı turistin 35'i İstanbul'u tercih ediyor. Ayrıca hava yolculuklarının yaklaşık yüzde 50'si de İstanbul'daki havalimanlarından yapılıyor. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın da yaklaşık yüzde 45’i İstanbul’dan yapılıyor.







